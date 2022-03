NÁSTUP MLADÝCH

Tereza Voborníková je velkou nadějí českého biatlonu.Zdroj: Jiří Novotný

Body do Světového poháru letos bralo deset Čechů. Čtyři muži, šest žen. Čtyři z nich, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Tereza Voborníková a Eliška Teplá mají třiadvacet let nebo méně.

Výrazný vzestup naznačila především Tereza Voborníková. Jedenadvacetiletá biatlonistka z Hostinného získala třicet devět bodů ve Světovém poháru a byla třetí nejlepší Češkou za Davidovou a Jislovou. Svoji skvělou sezonu podtrhla ziskem dvou titulů juniorské mistryně světa. „Uvědomuji si, že vše, co jsem pro biatlon dosud dělala, mělo smysl. Je to neskutečná motivace do další práce,“ uvedla pro webové stránky svazu Voborníková.