Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se navíc na start postaví povzbuzena skutečností, že již má na vrcholné akci sezony "splněno". Cíl byl získat v dějišti olympijských her 2002 alespoň jednu medaili a česká hvězda ve čtvrtek po skvělém výkonu ovládla závod na 3000 metrů.

"Bude to hrozně těžké a hodně bude záležet na rozlosování. Opět budu nervózní, ale budu se snažit nechat na dráze všechno. Uvidíme, jak to dopadne. Po trojce mám ale splněno, takže mě to možná trošku uklidní," řekla Sáblíková. S motivací určitě problémy mít nebude.

Uvidí se v sobotu

"Koho by nelákala zlatá medaile z mistrovství světa? Už se mi to povedlo několikrát za sebou, ale uvidíme až v sobotu, jak to bude vypadat," podotkla trojnásobná olympijská šampionka a držitelka světového rekordu na této trati.

Sáblíková v této sezoně absolvovala jen dva závody na 5000 metrů. Na začátku prosince skončila na Světovém poháru v Nur-Sultanu těsně druhá, poté co prohrála o pouhých pět setin sekundy s Kanaďankou Ivanií Blondinovou. V listopadu v rámci tréninku ovládla v Inzellu mezinárodní německý šampionát.

I kvůli tomu má Sáblíková na kontě až osmý nejrychlejší čas sezony, lépe než rodačka z Nového Města na Moravě zajela nejdelší mistrovskou trať pětice rychlobruslařek. Nejrychlejší ženou sezony je zatím Isabelle Weidemannová z Kanady, která v říjnu v Calgary dosáhla času 6:47,34. Maximem Sáblíkové je 6:54,99.