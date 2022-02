Neplacené volno vám končí. Prvního března se vracíte do práce. Jak se těšíte?

Zuzana: Docela se těším. Bude to zase trochu návrat do reality.

Tomáš: Svým způsobem si v práci od sportu vyčistíme hlavu.

Měli jste informace, jaký ohlas vaše vystoupení vyvolávalo ve vašich zaměstnáních?

Z: Podpora z práce byla neskutečná. Kolegové mi psali, že třeba v průběhu pracovních schůzek byly zapnuté monitory s našimi zápasy.

T: Nadřízení nám vzkazovali, že nám drží palce, že se kvůli nám začali dívat na curling a že je to super sport.

Z: To je to nejhezčí, co můžete slyšet.

V Číně jste startovali s podporou Dukly. Jak jste to pocítili?

T: Při návratu nás přišel na letiště přivítat ředitel Pavel Benc. Říkal nám, že nám celá Dukla moc fandila. To nás moc potěšilo.

V čem byla olympiáda náročnější než běžné turnaje?

Z: Nějak jsme nepočítali, jaká pozornost na nás bude upřena. Snažili jsme se nečíst zprávy a vyhýbali se sociálním sítím, ale přesto se k nám dostávaly informace, jak nás lidé sledují. To nás pozitivně nakoplo, ale nebyla to situace, jakou jsme znali.

Jak vypadaly vaše první dny po návratu?

Z: Zvýšený zájem pokračuje i tady. Je to trochu šok, když nás lidé poznávají na ulici, v metru nebo tramvaji.

T: Máme za sebou autogramiádu na Olympijském festivalu v Brně, při níž nám došly podpisové kartičky. (směje se) Nejsme na to zvyklí, ale moc nás to těší.

Po skončení turnaje jste v Pekingu zůstaličtyři dny. Měli jste možnost podívat se na jiné soutěže?

T: Snažili jsme se podporu, kterou nám naši olympionici věnovali, vrátit. Viděli jsme Martinu Sáblíkovou, když vybojovala bronz. Několikrát jsme byli na hokeji.

Znali jste před ZOH někoho z českých olympioniků?

T: To ne. Proto jsme se snažili rychle spřátelit, získat co nejvíc informací a zkušeností.

Z: Nejužší kontakt jsme navázali se spolubydlícími z apartmánu. Byli to taky manželé – rychlobruslařka na krátké dráze Míša Hrůzová a její trenér Jarmil. Líbil se mi tým hokejistek. Holky jsou takové neřízené střely. Plné energie, pozitivní, veselé a moc příjemné.

Nevadilo vám, že jste neměli pokoj jen pro sebe?

Z: Byli jsme rádi, že jsme nebyli na dvojlůžáku. Pomohlo nám to rozbít takovou tu vlastní bublinu. (směje se)

Jak na vás olympiáda celkově zapůsobila, překvapilo vás něco?

T: Všechno fungovalo včetně spousty dobrovolníků, kteří nám z nosu dennodenně odebírali vzorky na covidové testy.

Z: Překvapil mě ohromný zájem o maskota her, což byla plyšová panda. Pořád jí byl nedostatek. Na suvenýry si moc nepotrpíme, a tak jsme se dobře bavili, jak spousta lidí prožívá, že jsou pandy vyprodané. (směje se)

Curlingová sezona ještě nekončí. Co vás nyní čeká?

T: Před sebou máme tři cíle. Nejdřív mistrovství republiky, v dubnu mezinárodní turnaj v Praze a pak v ideálním případě mistrovství světa. K tomu ale musíme vyhrát český šampionát.

Máte už jasno o vzdálenější budoucnosti, lákala by vás další olympiáda?

Z: V tomhle budeme tajemní jako hrad v Karpatech. Potřebujeme si o všem vážně promluvit a držíme se pravidla, že další akce se plánují po skončení sezony.

T: Uvidíme, jak se nám bude dařit na dalších turnajích. Ještě je brzo, rozhodnutí přijde v květnu.