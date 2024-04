Fenomenální Marcel Hirscher se po pěti letech ve sportovním důchodu vrací k lyžování. Dvojnásobný olympijský vítěz však místo rodného Rakouska bude reprezentovat Nizozemsko, kde se narodila jeho matka.

Marcel Hirscher s glóbem za celkový triumf v obřím slalomu SP. | Foto: ČTK/AP/Giovanni Auletta

Pětatřicetiletý Hirscher se narodil rakouskému otci Ferdinandovi a holandské matce Sylvii. V Rakousku vyrůstala a pod vedením svého otce trénoval po celou jeho kariéru. V roce 2019 po rekordním osmém křišťálovém glóbu za celkový triumf ve Světovém poháru za sebou pověsil lyže na hřebík. „Chci hrát s dětmi fotbal, jezdit motokros… Jsem rád, že to teď budu moci dělat,“ plánoval tehdy otec sotva ročního syna.

Po pěti letech se rozhodl pro návrat na zasněžené svahy. Ovšem jako Nizozemec. „Snažili jsme se nabídnout Marcelovi ty nejlepší možné podmínky v případě návratu. Samozřejmě nás mrzí, že odchází k nizozemské reprezentaci. Ale rozhodli jsme se ho podpořit," prozradil generální sekretář svazu Christian Scherer, který sedminásobnému mistrovi světa nekladla překážky ve změně národnosti.

Marcel Hirscher vyhrál dvě zlata na olympiádě v Pchjongčchangu 2018 a bronz v Soči 2014:

Hirscher tak napodobil Nora Lucase Braathena, který se rozhodl reprezentovat matčinu Brazílii.

„Mezi ním a Marcelem neprobíhalo žádné společné plánování ani komunikace. Podle mého názoru o tom v posledních letech stále přemýšlel,“ řekl agentuře AP Patrick Riml, ředitel lyžařské sekce Red Bullu, který Hirschera sponzoruje. „Pak se velmi rychle rozhodl, že to opravdu chce udělat. Okamžitě jsme se pustili do práce a snažili se dát do kupy všechny dokumenty a dnes bude vše předloženo ke schválení radě FIS, což je už jen formalita.“

Každý den byl na sněhu

Teď však Hirschera čeká nejtěžší část cesty zpět. Ve světovém žebříčku totiž klesnul na 850. místo a v létě se proto představí v závodech nižší kategorie FIS na Novém Zélandu, aby začal sbírat body potřebné pro start ve Světovém poháru. S rychlým návratem do elitního podniku by ale neměl mít problém.

„Trénoval celou sezonu. V zimě byl na sněhu téměř každý den a testoval své vybavení,“ odtajnil Riml. „Byl úžasný, když závodil. Byl nejlepší. Marcel je Marcel.“

Hirscher plánuje závodit ve slalomu i obřím slalomu. Jeho hlavním cílem je mistrovství světa příští sezonu v rakouském Saalbachu. Možná vydrží až do olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo v roce 2026.

„Teď je těžké něco předpovídat. Musíme prostě vidět, jak se věci vyvíjejí. Je to postupný proces. Cílem je teď vrátit se na svah, tvrdě trénovat a absolvovat nějaké závody a pak uvidíme, jak na tom bude. Právě teď je cílem nadcházející sezona. Ale pak, člověk nikdy neví, že?“