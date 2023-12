Před týdnem v Hochfilzenu minula Markéta Davidová ve stíhačce čtyři terče, teď v Lenzerheide chybovala jen jednou. Střelecké zlepšení přineslo české biatlonistce deváté místo a tedy nejlepší výsledek v letošním Světovém poháru.

Markéta Davidová v Lenzerheide | Foto: ČTK/Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Mistryně světa Markéta Davidová se poprvé v sezoně umístila v elitní desítce. S jedním trestným kolem skončila ve Švýcarsku devátá ve stíhačce. Během závodu se díky povedeným zastávkám na střelnici posunula o devět pozic.

Střelecky bezchybná Voborníkoá zazářila v Lenzerheide. Ve sprintu dojela devátá

„Se střelbou jsem opravdu spokojená. S tímhle už se dá závodit,“ pochvalovala si Davidová „S (trenérem) Egilem (Gjellandem) jsme se tu hodně věnovali střelbě a je pro mě důležité, že jsme s ní dokázali malinko hnout.“

Nuly se počítají

Na střelnici udělala několik rozhodnutí, která se vyplatila. „Jsem ráda, že jsem to byla schopná takhle vyhodnotit. Možná to byly trochu delší položky, ale byly to nuly a to se počítá,“ poposovala.

Davidová si zajistila účast v nedělním závodě s hromadným startem. „Jsem ráda, že jsem se do toho masáku dostala. Kdyby mi to řekl někdo v Hochfilzenu, tak bych mu asi nevěřila.“