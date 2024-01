Konec trápení. Markéta Davidová už se zase usmívá. Česká biatlonistka zajela v Ruhpoldingu parádně stíhací závod, ve kterém se vyšvihla z 46. místa až na 11. příčku.

Markéta Davidová | Foto: ČTK/Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Davidová předvedla jeden z nejlepších výkonů své kariéry. Zastřílela čtyři nuly a díky rychlému běhu vymazala ztrátu 50 sekund na čelo závodu. Na jedenácté příčce nakonec za Vittozziovou zaostala o 65 sekund, od umístění v nejlepší desítce ji dělily čtyři desetiny.

Třicátnice Charvátová v top 10. Měla jsem zatmění, řekla po osmém místu

„Už jsem se usmívala, když jsem odjížděla z poslední položky ze střelnice. Dneska vím, čeho jsem schopna. Na trati jsem se cítila trochu lépe než při ostatních závodech. Sama jsem ani nedoufala, že by to mohly být čtyři nuly,“ řekla Davidová České televizi. „Dneska si to sedlo. povedlo se mi udržet koncentraci a dělat to, co mám a co umím.“