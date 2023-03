Páteční sprint biatlonistek na Světovém poháru v Oslu byl kvůli nepříznivému počasí odložen na sobotu. Uskuteční se místo plánovaného stíhacího závodu, který pořadatelé zrušili. Mezinárodní biatlonová unie (IBU) o tom informovala na svém webu.

Česká biatlonistka Markéta Davidová na trati sprintu SP v Oslu. | Foto: ČTK

„Bohužel předpověď počasí nám říkala malinko jiné predikce. Vypadalo to, že se mlha nedostaví, ale bohužel jsme měli samé špatné zpětné vazby na střelnici. Trenéři přinesli informace, že se nedá střílet, není nic vidět a závod by byl velmi nekorektní,“ řekl Radiožurnálu technický delegát IBU Michal Zicháček, který plní roli rozhodčího na střelnici.

Závěrečný sprint tohoto ročníku, v němž měla bojovat i pětice českých reprezentantek v čele se sedmou ženou seriálu Markétou Davidovou, měl původně odstartovat v 15:20. Kvůli husté mlze byl ale nejprve o půl hodiny odložen a následně přesunut na další den, kdy se pojede od 15:00. Od 12:45 se před ním uskuteční stíhací závod mužů.

Nejblíže vítězství je Herrmannová Wicková

„Z mého pohledu se začátek nástřelu ještě dal. Pak se to ale zhoršilo, v dalekohledu jsme už skoro nic neviděli a sportovci také ne. Bylo to již neregulérní,“ uvedl asistent trenéra Jiří Holubec. „Holky jsou určitě naštvané, chystaly se na to celý den. Všichni jsou naštvaní, servis i my, trenéři, kteří jsme pomáhali s testováním. Mrzí to,“ doplnil Holubec.

Nejblíže vítězství v disciplíně je aktuální mistryně světa Němka Denise Herrmannová Wicková, která vede o čtrnáct bodů před Italkou Dorotheou Wiererovou. Malý křišťálový glóbus za stíhací závod získala Francouzka Julia Simonová, která má o 23 bodů více než druhá Elvira Öbergová ze Švédska. Simonová vede i celkové pořadí Světového poháru, a to o 144 bodů před Wiererovou.

Ve hře je ještě maximálně 180 bodů. Po sobotním sprintu by měl program v Oslu vyvrcholit nedělním závodem s hromadným startem.