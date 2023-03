Chtěla být o trochu lepší, ale lyžařka Martina Dubovská je na druhou stranu ráda, že ve světovém poháru slalomářek obsadila patnácté místo. Světový pohár má za sebou, české jedničce zbývá už jen sobotní mistrovství republiky ve Špindlerově Mlýně.

Martina Dubovská | Foto: David Kostelka

„Začátek sezony byl slušný, prostřední část se moc nevydařila, konec vyšel výborně. Jsem ráda, jak jsem závěr zvládla,“ zmínila jednatřicetiletá rodačka z Třince sedmé místo z andorrského Soldeu.

Jak jste spokojená?

Bylo to na střídačku. Čekala jsem víc, ale na druhou stranu to mohlo být mnohem horší. Sezona nebyla špatná, 15. místo v seriálu je pozitivní. Byla jsem třikrát v top 10, a to je super. Ale výsledky okolo dvacátého místa mě tolik nepotěšily. Teď si s týmem zanalyzujeme celé období. Musíme se poučit z chyb, aby se neopakovaly a příště to bylo lepší.

Máte na mysli i výsledky ze dvou slalomů při SP ve Špindlerově Mlýně?

Měla jsem určitě jiné očekávání, ale před Špindlem jsem nedokončila dva slalomy. Sice se mi některé části trati vydařily, ale nebyla jsem v ideálním rozpoložení. Byly z toho body, ale chtěla jsem víc než 21. a 18. místo.

Nevyšlo vám ani mistrovství světa v Méribelu. Bylo to pokračování krize?

Šampionát a Dubovská, to k sobě moc nepasuje. Opakuje se to delší dobu. Zase to nedopadlo podle mých představ. Měla jsem těžší období. Výkon určitě ovlivnila choroba, jít na závod z postele není správné.

Martina DubovskáZdroj: David Kostelka

Jak jste se pak odrazila k nejlepšímu výsledku sezony?

Ne zvýšením tréninkového úsilí. Spíš jsem víc odpočívala a na lyžích se jen udržovala. Před Andorrou jsem jezdila minimálně. A když už to byl poslední závod, tak mi nezbývalo nic jiného než za to pořádně vzít. (směje se)

Před sezonou jste představila početnější tým, než býval dřív, kdy se prakticky o všechno staral jen Andrej Prevuzňák. Osvědčilo se vám to?

Otec mi říkal, že čím víc lidí budu mít kolem sebe, tím bude to přinášet víc problémů. A jako vždy měl pravdu … (směje se) Ne, tak to určitě nemohu tvrdit, ale bylo to logisticky trochu náročnější v tom, že každý je z jiné země. Bylo potřeba všechno pospojovat a zorganizovat, což bylo jiné než dřív, kdy jsem měla trenéra, který bydlel dvacet minut ode mě, a měl na starosti všechno včetně lyží.

Co vám přinesla spolupráce s bývalou slovenskou hvězdou Veronikou Velez-Zuzulovou?

Její působení představovalo něco na způsob mentorství. Přijela na pár závodů, což bylo skvělé. Díky svým zkušenostem mi dávala důležité rady. Určitě na mě měla pozitivní vliv. Veronice jsem za její pomoc moc vděčná.

Letošní sezona proběhla ve znamení rekordního počtu výher Mikaely Shiffrinové. Jaké to je, s ní závodit?

Je neskutečné, když někdo vyhraje 88 svěťáků. To si vůbec nedokážu představit… Je na ní úžasné, že se dokáže zlepšovat. Klobouk dolů! Můžeme se od ní jen učit.