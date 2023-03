Konec dobrý všechno dobré. To si může po sedmém místu v posledním slalomu této sezony v Soldeu říkat Martina Dubovská. Ve finále světového poháru zaznamenala druhý nejlepší výsledek v kariéře.

Martina Dubovská | Foto: David Kostelka

Závod v Andorrské knížectví se stal kořistí Slovenky Petry Vlhové. Druhá skončila Chorvatka Leona Popovićová a třetí rekordmanka v počtu výher ve SP Mikaela Shiffrinová z USA.

Dubovská musí být až na jedno zaváhání spokojená hlavně s druhým kolem. To první jí moc nevyšlo, byla až osmnáctá. Ve druhém dějství se však jednatřicetiletá česká reprezentantka výrazně zlepšila. Navíc jí k posunu pořadím pomohly i problémy soupeřek. Šest z nich druhé kolo nedokončilo.

Ledecká ovládla paralelní slalom. Ve druhém startu po návratu neměla konkurenci

V konečném pořadí si rodačka z Třince polepšila na sedmou příčku se ztrátou dvě a půl sekundy na Vlhovou. Pro českou lyžařku šlo o nejlepší výsledek v sezoně. Jejím maximem ve SP je šestá příčka ze slalomu v Levi v roce 2021.

„Dnes to bylo super, z čehož mám velkou radost,“ říkala Martina Dubovská v nahrávce pro média. „Trošku škoda té chyby ve druhém kole, ale byla to hodně náročná trať a já jsem velmi ráda, že jsem ji takhle zvládla. I to počasí bylo takové všelijaké.“

V konečném pořadí slalomu poskočila Dubovská na patnáctou příčku.