Pětatřicetiletá Sáblíková se v Polsku vrátila k závodění po prosincovém zranění v Calgary , kde se při pádu řízla bruslí do nohy. Minulý týden v předposledním závodu seriálu na této dráze nestačila stejně jako dnes jen na Norku Ragne Wiklundovou, která ovládla i celkové hodnocení dlouhých tratí.

Skvělý návrat po zranění. Sáblíková dojela v Polsku na druhém místě

Tentokrát byla na trojce zhruba o půlsekundy rychlejší než minulý týden, časem 4:05,67 minuty ale na novou rekordmanku dráhy Wiklundovou ani tentokrát nestačila a prohrála s ní o 2,88 sekundy. Třetí skončila Nizozemka Joy Beuneová, která startovala ve dvojici s českou reprezentantkou.

Injekce pro sebevědomí před MS

„Jsem hrozně ráda. Byla jsem nervóznější, než minulý týden. Měla jsem strach, že se mi to nepovede, ale nebylo to tak špatný," usmívala se Sáblíková. „Po tom, co mám zasebou, jsem s celkovým pátým místem spokojená."

Stejně jako před týdnem chyběla v Polsku úřadující olympijská vítězka a obhájkyně celkového prvenství na této trati Irene Schoutenová z Nizozemska, která se doma připravuje na MS.

KVÍZ: Rychlobruslařka Sáblíková slaví narozeniny. Co víte o její kariéře?

Sáblíková po zranění dokázala skvěle načasovat formu před nadcházejícím MS na jednotlivých tratích v Heerenveenu. A hlavně získala zpátky sebevědomí. „Jsem ráda, že dokážu s holkama závodit. To je strašně důležité pro moji psychiku. Nedá se samozřejmě srovnávat led v Tomaszówě a Heerenveenu, tam to bude úplně o něčem jiném. Ale pro mě je nejdůležitější, že vím, že s nimi dokážu jet. Nechám se překvapit, jaké to bude. Myslím si ale, že holky pojedou jinak."