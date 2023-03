Sáblíková se sběrem medailí nekončí. Na MS získala bronz na tříkilometrové trati

Česká trojnásobná olympijská vítězka získala na MS již 32. medaili, třináctou na trati 5000 metrů. „Medaile si hrozně moc vážím. To, jak se mi dnes jelo od startu až do cíle, bylo super. Měla jsem malinkou krizičku, ale pak jsem se vrátila na čas 32,1 v posledním kole. Byl to super výkon, nejlepší čas, který jsem tady v Thialfu zajela, takže jsem maximálně spokojená,“ řekla Sáblíková ČTK a Českému rozhlasu.

Pořadí určila až poslední rozjížďka

Rodačka z Nového Města na Moravě se v zaplněné hale Thialf, kde závody sledovalo přes 12.000 diváků, představila ve čtvrté z šesti rozjížděk. Její soupeřkou byla domácí specialistka na pětku a držitelka nejlepšího času sezony Sanne in't Hofová. Sáblíková dokázala Nizozemku porazit o sedm sekund a výrazně se přihlásila do boje o medaile.

„Abych se přiznala, tak jsem byla nervózní, že jedu zrovna s ní. Měla na svém kontě nejlepší pětku sezony a byla to velká výzva pro mě. Na to, kolik jí je, tak zajela skvělý závod,“ řekla Sáblíková na adresu pětadvacetileté nizozemské reprezentantky.

Pořadí na stupních vítězů určila až poslední rozjížďka, ve které se utkaly dvě nejlepší rychlobruslařky na dlouhých tratích v sezoně Wiklundová a Schoutenová. Zatímco trojku ve čtvrtek vyhrála norská reprezentantka, dnes byla lepší domácí hvězda Schoutenová, která překonala národní rekord i nejlepší čas zajetý v Heerenveenu.

Průlom českého snowboardingu. Salač byl v Bakuriani při debutu na MS pátý

„Irene i Ragne zajely krásný závod, bylo to napínavé až do konce. Vystřihnout takový čas, to je masakr,“ ocenila Sáblíková výkon svých soupeřek. „Já osobně v Evropě jezdím kolem 6:50. Můj dnešní výkon by asi před x lety stačil na zlato, ale osobně jsem strašně ráda za to, jak jsem jela. Irene je ďábel a teď může závodit úplně s někým jiným,“ pousmála se svěřenkyně trenéra Petra Nováka.