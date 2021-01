"Jsem ráda, že po přípravě, která nebyla taková, na jakou jsme zvyklá, byla hodně improvizační, to dopadlo takhle. I po včerejší trojce, která nebyla moc dobrá a po které jsem byla opravdu smutná. Dnes byla pětka úplně jiný závod a doufám, že to půjde tímto směrem. Po pětce se to obrátilo a já jsem s bronzem spokojená," řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

Třiatřicetiletá Sáblíková byla před poslední disciplínou pátá, pětku ale zajela ve výborném čase 6:53,22 a posunula se na třetí místo. Trojnásobná olympijská vítězka získala na kontinentálním šampionátu rekordní dvanáctou medaili. O jeden cenný kov méně získali Sven Kramer, Gunda Niemannová-Stirnemannová, Ireen Wüstová a Claudia Pechsteinová.

"Dozvěděla jsem se to v mixzóně a musím říct, že je to super. Je to další meta v mé rychlobruslařské kariéře, které se mi podařilo dosáhnout. Jsme za to hrozně ráda, je to taková třešnička na dortu," řekla Sáblíková. Poukázala ale na to, že Kramer nebo Wüstová, kteří se na letošní šampionát neprobojovali z domácí kvalifikace, mohou medailovou bilanci ještě rozšířit. "Teď se to ale podařilo mně a jsem za to hrozně ráda," podotkla s úsměvem.

Základem úspěchu byla pro svěřenkyni trenéra Petra Nováka dobře zajetá patnáctistovka, na které si časem 1:56,17 výrazně vylepšila dosavadní maximum atypické sezony. V ní stejně jako další rychlobruslařky zatím neabsolvovala žádný velký závod. "Hodně se to promíchalo. Byl to klíč k pětce, rozhodující, zda to ještě půjde, nebo ne. Hrozně mi psychicky pomohlo i to, že přede mnou zajela dobře Niky (Zdráhalová)," řekla rodačka z Nového Města na Moravě.

Na pětce pak Sáblíková potvrdila pozici královny dlouhých tratí. V přímém souboji porazila Rusku Nataliji Voroninovou, která ji před rokem připravila o světový rekord na této distanci. Sáblíková se posunula průběžně do vedení a čekala, jaké výkony předvedou její čtyři zbývající soupeřky.

"Potřebovala jsem si pohlídat Voroninovou a nastavit čas, který nebude moct Joy (Beuneová) zajet. Když jsem zajela 6:53, tak jsem doufala, že takový čas nepojede, ale člověk nikdy neví," řekla Sáblíková. Pomohlo jí, že mohla jet právě s Voroninovou. "I když jsem z toho byla i trošku nervózní," přiznala.

Další evropská medaile

Nizozemka Joy Beuneová a Elizaveta Golubjevová z Ruska na výkon Sáblíkové nedokázaly odpovědět a před poslední rozjížďkou bylo jasné, že česká reprezentantka získá další evropskou medaili. De Jongová však měla po triumfu na 1500 metrů výrazný náskok a průběžně druhá Schoutenová potvrdila, že dlouhé tratě jezdit umí. Začala sice pomaleji, ale v závěru bez problémů stříbro uhájila.

"Byla to zajímavá jízda, šlo o stříbro. Bylo ale hned jasné, že Irene (Schoutenová) to rozjela na můj čas. Antoinette (de Jongová) byla hrozně daleko. Jela hlavou a bylo vidět, že si až do cíle nechávala rezervu na poslední kola. Tam, kde ostatní kapaly, ona získávala. Zajela pět kilometrů výborně," ocenila Sáblíková výkon Schoutenové, která většinu svých dosavadních úspěchů získala v závodech s hromadným startem.

Pro Zdráhalovou skončilo ME startem na patnáctistovce, na níž si také vylepšila maximum sezony. S časem 1:56,87 obsadila šesté místo a celkově skončila devátá. Závěrečnou disciplínu absolvovalo už jen osm závodnic.

Ženy:



1500 m: 1. De Jongová (Niz.) 1:54,83, 2. Lalenkovová (Rus.) 1:55,49, 3. Beuneová (Niz.) 1:55,89, 4. Sáblíková 1:56,17, …6. Zdráhalová (obě ČR) 1:56,87.



5000 m: 1. Sáblíková 6:53,22, 2. Schoutenová (Niz.) 6:55,38, 3. De Jongová 6:57,72.



Konečné pořadí: 1. De Jongová 159,303, 2. Schoutenová 160,056, 3. Sáblíková 160,320, …9. Zdráhalová 120,101.