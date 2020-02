V zimě je takřka pořád na cestách. Rychlobruslařská hala, hotel, letadlo. To je úděl Martiny Sáblíkové. Minulý týden česká ledová královna vybojovala dvě medaile na mistrovství světa v americkém Salt Lake City. Nyní má před sebou vícebojařský šampionát. Ten se pro změnu koná v norském Hamaru.

Martina Sáblíková | Foto: ČTK/PA/Jeff McIntosh

„Přesun na náš čas bývá jednodušší. I když jsem občas nemohla usnout, nebylo to ale tak zlé,“ líčila Martina Sáblíková, čerstvá mistryně světa na 3000 metrů. K lepší pohodě určitě přispělo i to, že mezi Salt Lake City a Hamarem stihla krátkou zastávku doma. „To se mi v sezoně moc často nestává. Zase jsem po delší době viděla všechny blízké. A to je věc, která mě vždycky nabije energií.“