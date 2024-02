Na nadcházejícím světovém šampionátu v rychlobruslení nebude patřit k největším aspirantkám na medaili. Vždyť už uvažovala o konci kariéry, na což má v šestatřiceti letech nárok. Přesto - s trojnásobnou olympijskou vítězkou Martinou Sáblíkovou se musí stále počítat.

Martina Sáblíková | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Daleko mladší soupeřky Martiny Sáblíkové se o tom přesvědčily v letošní sezoně ve Stavangeru, kde ledová královna ovládla nejdelší pětku a po téměř čtyřech letech triumfovala v elitním seriálu. Na vítězství čekala od února 2020, to ovládla trojku v Calgary (na pětce čekala dokonce od sezony 2016/17). A právě v oblíbeném olympijském středisku v Albertě se koná letošní šampionát, kdo kterého Sáblíková vstoupí čtvrtečním závodem na tři kilometry.

Mentální příprava na éru bez medailí. Ale na sezonu se těším, culí se Sáblíková

„Před mistrovstvím světa se cítím docela dobře. Myslím si, že jsme snad odtrénovali, co jsme měli a na ledě se mi jezdí fajn. Takže doufám, že to tak bude i ve čtvrtek a v neděli,“ pousmála se Sáblíková, která kvůli prosincovému zranění sedm měsíců nezávodila a vynechala i mistrovství Evropy.

Skvělí fanoušci, vyhovující dráha

V Calgary oživí vzpomínky na úspěšné roky. „Místní dráhu mám hodně ráda, většinou se mi tady dařilo a mám na to super vzpomínky,“ přikývla. „V Kanadě jsou super fanoušci, hrozně se na to těším. Doufám, že se mi podaří zajet tak, abych byla s výsledkem co nejvíc spokojená,“ přiznala rychlobruslařka, která v celkovém hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích skončila na druhé příčce.

Sáblíková je jedenadvacetinásobnou mistryní světa, závod na 3000 metrů ovládla šestkrát. Na kratší distanci obhajuje bronzovou medaili z loňského šampionátu v Heerenveenu. Letos ale mezi hlavní medailové kandidátky nepatří.

Češi jsou národem Sáblíkové a Vernera. Kam na kluziště, co se učí jako první

„Bude to takový závod vabank. Nic předtím se nejede, takže až při trojce člověk pozná, jaký je led. Myslím si ale, že zatím je dobrý. Snad se to potvrdí i v závodě a vše bude v pořádku. Těším se a uvidíme, jak to dopadne,“ pokrčila rameny Sáblíková. „Mistrovství světa vždycky speciální, všichni na to nejvíc připravují. Jsem ráda, že je opět v Kanadě a já si mohu oživit vzpomínky.“

Cesta Martiny Sáblíkové na rychlobruslařský trůn: