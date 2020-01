Opičil se po sestře, teď už prohání elitu. Šmerák je „žákem“ Samkové

Tady a teď. Takové je heslo Matouše Šmeráka. Že vám jeho jméno nic neříká? Nevadí, ono se není moc čemu divit mladý snowboardista zatím na svou chvilku slávy čeká. Ale vypadá to, že k ní má skvěle nakročeno. „Je to šikovný kluk. Věřím, že to dotáhne daleko,“ vzkázala Eva Samková.

Matouš Šmerák v akci | Foto: archiv Matouše Šmeráka