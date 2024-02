Stále hodně propíraným tématem je případ trojnásobného olympijského šampiona ve sjezdovém lyžování Matthiase Mayera. Nezajímá ale jen lyžařskou veřejnost. Ukazuje se, že má přesah daleko za hranice zasněžených sjezdovek.

Sjezdař Matthias Mayer. | Foto: ČTK/AP/Giovanni Auletta

Připomeňme si ty nešťastné chvíle už jen ve zkratce. V době konání slavného sjezdu v rakouském Kitzbühelu na sebe nepříliš pozitivně upozornil bývalý lyžař Matthias Mayer svým nepříliš distingovaným chováním v jednom z místních hotelů a jeho okolí.

Jak záhy vyšlo najevo, za vším nejspíš byly psychické potíže, kterými trojnásobný olympijský vítěz trpí.

„Matthiasovi se nedaří dobře a je bohužel faktem, že své zdravotní problémy prostě nepřekonal. Další recidivu měl v Kitzbühelu,“ prozradil na ServusTV šéf rakouského alpského lyžování Herbert Mandl. „Momentálně se léčí, necítí se dobře a nějakou dobu mu potrvá, než se dá dohromady,“ dodal.

Kromě tří zlatých medailí z olympijských her dokázal Mayer nejen své fanoušky šokovat i negativně. To když závěrem roku 2022 naprosto nečekaně ukončil kariéru. Nikdo, ani jeho nejbližší kolegové v týmu, tenkrát netušili, co za náhlým koncem s lyžováním stojí.

Matthias Mayer a jeden z jeho největších úspěchů kariéry:

Zdroj: Youtube

O psychických potížích třiatřicetiletého Rakušana se nicméně už nějakou dobu spekulovalo, než je potvrdil tamní lyžařský svaz.

Vře to pod povrchem, pak stačí jiskra

U našich sousedů je to velké téma. Daleko už přesahuje hranice lyžování. „Vře to skrytě pod povrchem. Vrcholoví sportovci se často cítí být na své problémy sami. Pak už stačí jen malá jiskra, aby vše propuklo," přemítá novinář Salzburger Nachrichten Richard Oberndorfer a poukazuje právě na Mayerův případ.

Upozorňuje na tlak, který je na sportovce kladen ze všech stran. Veřejnost, média, sociální sítě, sponzoři…

V Rakousku v roce 2020 vznikla dokonce společnost, která se problematikou psychiky sportovců zabývá - Rakouská společnost pro sportovní psychoterapii a sportovní psychiatrii. Sportovní psychoterapeut Wolfgang Preinsperger z jejího představenstva si ale myslí, že stále je v této oblasti málo odborníků. „Prostě potřebujeme více sportovních psychoterapeutů," tvrdí.

Oberndorfer připomíná případ fotbalového brankáře Roberta Enkeho. Dvaatřicetiletý gólman měl svého osobního psychiatra, přesto své problémy s depresemi nakonec na podzim 2009 vyřešil tím nejkrajnějším a nejtragičtějším způsobem. Sebevraždou. Poblíž Hannoveru skočil pod vlak…

Po tomto neštěstí podle žurnalisty je společnost vůči podobným případům ostražitější, stále se však najdou velké rezervy. Oberndorfer upozorňuje i na to, že vrcholový sport začíná čím dál tím dříve. Mladí sportovci leckdy už ve dvanácti, třinácti letech opouštějí své domovy a rodiny, bydlí v internátech či akademiích, na spoustu věcí jsou sami.

„V této problematice je stále hodně práce," uzavírá.