Jednalo se o medailovou žeň, jaká nemá v éře České republiky obdoby. O cenné kovy se na jihu Bavorska postarali jednak běžci Kožíšek s Martinem Koukalem ve sprintu dvojic, ale hlavními oporami byli Kateřina Neumannová, vítězka běhu na 10 km volně, a Jakub Janda, vicemistr světa na středním můstku a bronzový z velkého.

Oba v roce 2005 právem patřili k těm nejzářivějším hvězdám tuzemského sportovního nebe. V anketě Sportovec roku skončili (za vítězným Jaromírem Jágrem) na druhém a třetím místě.

Tenkrát šestadvacetiletý Janda měl pod vedením slovinského kouče Vasji Bajce skvostnou formu. V prvním závodě MS byl po úvodním kole sedmý, ve druhém jeho soupeři hodně kazili a rodák z Čeladné se vyšvihl až na stříbrný stupínek.

Janda: Na medaili jsem nemyslel

„Na medaili jsem nemyslel. To by mě hodně svazovalo,“ prohlásil po závodě, v němž český skok pozvedl k medaili po dvanácti letech. „Říkal jsem si, že když zůstanu sedmý, bude to skvělé. Ale že to půjde až na pódium, tomu jsem fakt nevěřil.“

Na velkém můstku byl Janda po první „rundě“ čtvrtý, ovšem díky vysokým známkám ve 2. kole doskočil pro bronz. „Byl jsem pod velkým tlakem. Každý medaili očekával, ale já jsem s ní ani moc nepočítal,“ vykládal. „Bylo to mnohem těžší, ale je to o to cennější,“ smál se poté, co se stal prvním Čechem, který získal na jednom světovém šampionátu dvě individuální medaile.

V turistickém středisku v Allgäuských Alpách se nejvíc zaskvěla Kateřina Neumannová. Svěřenkyně trenéra Stanislava Frühaufa se pro změnu stala první českou lyžařkou, která na MS vybojovala zlato. V cíli ležela na zádech a vychutnávala okamžiky štěstí. Její první slova? „Kvůli tomu to člověk dělá. Tu fantazii mi nikdo už nevezme.“

„Konečně mi už nikdo nebudete připomínat, že jsem nic nevyhrála. Ale Lucka je pro mě důležitější než lyžování,“ zmínila tehdy ani ne dvouletou dceru.

Ve dvaatřiceti letech se konečně dočkala velkého triumfu. „Párkrát se mi štěstí vyhnulo, ale teď jsem si ho vybrala,“ culila se. „Moc jsem si to neužila. Dřela jsem od začátku. Byl to hodně upracovaný závod,“ prohlásila unavená Neumannová.

Velikáni českého lyžování

Slávu českého lyžování šířili oba velikáni i v příští sezoně. Janda vyhrál jako druhý Čech v historii prestižní Turné čtyř můstků, když se o celkový triumf podělil s Finem Jannem Ahonenem. Pohádková sezona 2005/06 pokračovala a ovládl i celkové pořadí Světového poháru. Stal se tak prvním českým lyžařem, který získal velký křišťálový glóbus.

Olympijský příběh Neumannové z Turína 2006 je ještě v živé paměti. Bitvu na třicetikilometrové trati rozhodla na stadionu drtivým finišem a za cílem do maminčina objetí skočila malá Lucka.

Na ministerstvu a v parlamentu



Cesty elitních reprezentantů se po skončení kariéry od sportu přímo neodklonily.



Kateřina Neumannová byla překvapivě jmenována do funkce prezidentky organizačního výboru lyžařského MS 2009 v Liberci, a jelikož šampionát skončil finanční „sekerou“, bývá jí vyčítáno, že na tom nesla podíl.



Své místo později našla na ministerstvu obrany, kde pracuje jako poradkyně. Objevuje se i jako spolukometátorka při televizních přenosech z běžeckého lyžování.



Jakub Janda se ještě během kariéry pustil do politiky. V roce 2010 se stal členem Oblastní rady ODS Nový Jičín a před třemi roky byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde se věnuje především sportu.



Zůstal ale i blízko můstků. Od jara 2018 působí ve funkci předsedy Úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů ČR. Ale na výsledky si musíme počkat.