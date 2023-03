Michal Krčmář zaznamenal svůj nejlepší výsledek v aktuální sezoně Světového poháru. Český biatlonista skončil čtvrtý v závodě s hromadným startem v Östersundu. S jednou chybou ze závěrečné položky ho dělily čtyři sekundy od medaile. Dosud bylo jeho maximem páté místo z lednového sprintu v Pokljuce. Jeho reprezentační kolegyně Markéta Davidová skončila jedenáctá. Doplatila na dvě chyby na střelnici, kterých se dopustila při první položce vestoje.

Americký biatlonista Sean Doherty (vlevo) a Nor Aleksander Fjeld Andersen | Foto: ČTK

Michal Krčmář navázal na skvělé vystoupení ze sobotní štafety, kterou předával po úvodním úseku na prvním místě, a od začátku se pohyboval v popředí. V závodě s hromadným startem, do něhož nenastoupili norský suverén této sezony Johannes Thingnes Bö ani jeho bratr Tarjei, po třech nulách přijížděl na závěrečnou položku ve skupině bojující o druhé až páté místo.

Udělal jednu chybu stejně jako všichni ostatní z této čtveřice. Z trestného kola odjížděl na šestém místě s více než půlminutovou ztrátou na Nora Vetleho Sjaastada Christiansena, jenž jako jediný trefil všechny terče a zvítězil. V závěrečném okruhu Krčmář předstihl Nora Aleksandra Fjelda Andersena a Švýcara Sebastiana Staldera, ale už nedostihl Nora Johannese Daleho a Francouze Erica Perrota.

Dvě chyby pohřbily naděje. Davidová dojela třináctá, vítězství slaví Wiererová

"Určitě jsem spokojený, i když malý červíček tam je. V posledním kole byla medaile blízko, Ale nechal jsem tam všechno, na víc jsem neměl, takže spokojenost," pochvaloval si stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Krčmář.

V dnešním závodě se blýskl třetím běžeckým časem. "Bylo to fantastické. Lyže jely výborně, ve sjezdech jsem si mohl orazit. Takže velký dík dneska patří i servisáům," poznamenal. Při střelbě využil příznivých podmínek. "Střelnice byla milosrdná, byla čitelná, byla dobrá. Ale na čtvrté položce už jsem únavu cítil a nebylo to jednoduché," dodal.

Davidovou zradila jedna položka

Šanci na stupně vítězů měla do třetí položky Markéta Davidová. Vydařily se jí první dvě střelby. Z druhé ležky odjela pátá se ztrátou osmi sekund na vedoucí Francouzku Julii Simonovou. Pátá přijela také na třetí střelbu, ale udělala dvě chyby a propadla se o deset míst. "Zase jedna položka byla špatná," posteskla si v České televizi Davidová, která ve vytrvalostním závodě udělala dvě chyby při závěrečné stojce.

Tentokrát byla při poslední položce bezchybná a vrátila se do boje o nejlepší desítku. Ve finiši o deváté místo ale nestačila na Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou a Francouzku Chloé Chevalierovou. "Bojovala jsem až do cíle. Škoda, do té desítky to mohlo být, byl to kousek," litovala Davidová. I jedenácté místo je jejím nejlepším výsledkem v této disciplíně v aktuální sezoně SP.

Puskarčíková bojuje s italštinou a hodně cestuje. Nejhorší zážitek má z Vietnamu

Na čtvrteční triumf z vytrvalostního závodu navázala Italka Dorothea Wiererová, jež byla i dnes při čtyřech položkách bezchybná. Celý závod se pohybovala v popředí a pak využila zaváhání Simonové, která netrefila poslední ránu a musela na trestné kolo. Vedoucí žena SP kvůli tomu skončila třetí, dostala se před ni ještě francouzská krajanka Lou Jeanmonnotová.

Biatlonový Světový pohár uzavře příští týden zastávka v Oslu. Od čtvrtka do neděle jsou tam na programu sprinty, stíhačky a závody s hromadným startem.