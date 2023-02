Krčmář, jenž byl ve sprintu čtrnáctý, se po úvodní čisté střelbě posunul o dvě příčky, ale pak měl dvakrát po dvou chybách a propadl se do třetí desítky. Závěrečná úspěšná střelba ho posunula alespoň na 19. místo, což je jeho nejlepší umístění ve stíhacím závodě na velké akci. Na světovém šampionátu bylo dosud jeho maximem 21. místo z předloňské Pokljuky.

„Asi potřebuju nejdříve vychladnout. Jsem docela vytočený a naštvaný sám na sebe. Tohle byl špatný závod a moc pozitiv v něm nevidím. Všichni říkají, ať se snažím být pozitivní a nebýt tak negativní, ale to po dnešku nejde. Tohle není to, na co celý rok trénuji. Slušně se mi snad v tuhle chvíli ani nechce mluvit,“ řekl mezi novináři viditelně rozladěný Krčmář.

Štvrteckého zradila poslední střelba

S výkonem nebyl spokojený celkově. „Na trati to bylo o ničem, na střelnici taky o ničem. Jediný světlý okamžik byla první ležka a poslední stojka. Kdo na to ale koukal, tak asi viděl, co bylo špatně,“ uvedl rodák z Vrchlabí.

O tři místa za ním skončil Jakub Štvrtecký, který udělal také čtyři chyby. „Je to takový průměr. Jsem celkem spokojený. Je to má nejlepší stíhačka v kariéře. Dalo se ale myslet i výš. Hlavně před poslední střelbou,“ řekl Štvrtecký, jenž minul na závěrečné "stojce" dva terče.

Tomáš Mikyska se navzdory třem chybám posunul z 60. místa na 31. příčku. Adam Václavík si závod pokazil už při druhé ležce, při níž trefil jen jeden terč. Nakonec musel jedenáctkrát obkroužit trestné kolo a propadl se na 51. místo.

Lídr SP Bö střílel přesně a postupně zvyšoval svůj náskok. Na závěrečnou položku přijížděl s takovým náskokem, že si mohl dovolit tři chyby. Neudělal žádnou a před cílem mohl zapózovat v telemarku, protože i tak na něj stříbrný krajan Sturla Holm Laegreid s čistou střelbou ztratil více než minutu. Devětadvacetiletý Bö poprvé v kariéře vyhrál na velké akci stíhací závod a má na tomto šampionátu už třetí zlato po úspěchu ve smíšené štafetě a sprintu.

„S větrem ani mlhou dnes nebyly problémy. Jel jsem od začátku ve vedení a na trati se cítil výborně. Zatím to byl můj nejlepší den na mistrovství. Forma drží a podařil se mi střelecky čistý závod, což také není často. Na to jsem hrdý,“ řekl na tiskové konferenci Bö, jenž v závěru udělal i oslavné gesto k fanouškům. Těsně před cílem poklekl na jedno koleno a ukázal prstem k nim. „Užíval jsem si to. Myslím ale, že v dalších závodech si už tohle nebudu moci dovolit,“ dodal norský biatlonista.

K bronzu se z jedenáctého místa propracoval Švéd Sebastian Samuelsson. Spravil si chuť po nezdaru ve smíšené štafetě, ve které i vinou povolených šroubů na zbrani musel po střelbě vleže na tři trestná kola. Tentokrát z dvaceti ran minul jen dvě a po stříbru ze ZOH 2018 a MS 2021 se potřetí dostal ve stíhacím závodě na vrcholné akci na stupně vítězů.

Mistrovství světa v biatlonu v Oberhofu (Německo) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J.T. Bö 33:34,5 (0 trest. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -1:11,2 (0), 3. Samuelsson (Švéd.) -1:54,1 (2), 4. T. Bö -1:57,3 (4), 5. Christiansen (oba Nor.) -2:14,7 (2), 6. Hühn (Něm.) -2:27,1 (3), …19. Krčmář -3:57,5 (4), 22. Štvrtecký -4:07,2 (4), 31. Mikyska -4:53,6 (3), 51. Václavík (všichni ČR) -7:06,9 (11).