Sahal po elitní desítce, ale v cíli přiznal, že úvod trochu přepálil.

Razýmová se chystá na MS i s malou dcerkou. Aspoň nebudu vymýšlet nesmysly, říká

„Do tří čtvrtin jsem se cítil super, že to mám pod kontrolou a jedu uvolněně. Jenže okruh je strašně náročný. Stoupání v kuse je extrémně dlouhé. V posledním kole jsem myslel, že vypustím duši,“ přiznal.

„Před nejtěžším stoupáním jsem se občerstvil nějakou colou. Trochu mě to vyřadilo zprovozu, začalo mě píchat, a tak nevím, jestli to byla správná volba. Musel jsem zvolnit, ale do finiše jsem už dal zase všechno,“ pokračoval rodák z Karlových Varů. „Servis mi připravil skvělé lyže, všichni můžeme být spokojeni.“