Čtvrté místo je vždycky diskutabilní. Zvlášť na velkých závodech. V prvé řadě je to v těžké konkurenci jako v případě mistrovství světa skvělý úspěch. Na druhou stranu však „brambory“ mohou zamrzet. Jsou jen kousek od medaile. Tak na nedávném mistrovství světa v klasickém lyžování dopadl ve sprintu Michal Novák, který v Planici ke své smůle zápolil s virovým onemocněním.

Michal Novák | Foto: se svolením Michala Nováka

„Čtvrté místo považuju jednoznačně za úspěch. V cílové rovince jsem sice cítil určité zklamání, ale jak jsem sundal lyže, tak mi došlo, že se jedná o neskutečný úspěch. Cítím to tak i s odstupem času,“ říkal Deníku šestadvacetiletý závodník Dukly Liberec, kterého už od úterý čekají závěrečné starty sezony.

Jste si jistý, jestli jste ve sprintu provedl všechno správně?

Ve finále jsem mohl zvolit jinou stopu. Bylo to ve chvíli, kdy jsem se propadl z druhého místa na čtvrté. Tam jsem zbytečně ztratil. Delší stopa jsem ale měl vyzkoušenou z předchozích jízd a nechtěl jsem měnit taktiku.

Jak jste na tom byl ve finále se silami?

Ve čtvrtfinále a semifinále jsem mohl něco ušetřit. Jenže jsem musel jet v tempu, protože do finále vždy stoprocentně nepostupuju. Jel jsem tedy na maximum, a v boji o medaile mi trochu sil chybělo. Nejsem jako Nor Klæbo, který si může dovolit se silami hospodařit.

Před týmovým sprintem se o vás už pokoušela nemoc. Existovala varianta, že byste nejel?

Probíralo se to s trenéry a doktory a nakonec padlo rozhodnutí, že to pojedeme. Myslím, že jsme udělali dobře. Měl jsem formu a navzdory nastupující chorobě jsem podal vynikající výkon. Trochu mě mrzí deváté místo, což sice není žádný propadák, ale s Luďkem Šellerem máme navíc.

Jak vám bylo před patnáctkou, což byl váš hlavní závod?

Byl jsem nervózní, protože jsem byl na hraně nemoci. Ukázalo se, že to byla virová angína, s bolestí v krku, chycenými průduškami, kašlem a celkovou slabostí. Navzdory tomu si myslím, že se mi závod povedl a dvanácté místo beru. Novinkou bylo to, že jsme se s trenéry a kluky ze servisu dohodli, aby mi až do poslední třetiny nehlásili mezičasy. V konci jsem pak zabojoval a ve finiši se posunul o pár míst nahoru.

Pak vás už nemoc dohnala a na závěrečnou padesátku jste nenastoupil. Jak byl šampionát v Planici náročný?

Tratě tam byly fakt brutální, navíc měkký sníh tahal za nohy. Padesátku jsem nejel i vzhledem k tomu, abych pro závěr sezony neodrovnal oslabený organismus.

Plánovaně jste vynechal skiatlon, ale ozývají se hlasy, jestli jste výběr disciplín zvolil správně. Jak to vidíte?

I když s trenéry o názorech z okolí víme, tak si myslím, že jsme udělali správný mix. Závodím se světovou elitou a je potřeba mít priority. Stojí za to udělat aspoň jeden opravdu kvalitní výsledek na úkor toho, že neroztříštím síly. To se díky sprintu potvrdilo.

Nejen na šampionátu, ale i v celé sezoně se projevuje norská převaha. Jaké to je závodit proti „neporazitelným“ Seveřanům?

Trochu zvláštní a řekl bych, že i trochu nuda. Oni mají spoustu výhod. Lyže jsou u nich národní sport, panuje tam ohromné konkurenční prostředí, což je žene dopředu, mají početnější servisní tým a dosáhnou na nepoměrně vyšší finance. Všichni se snažíme, abychom je dohnali, ale pořád jsou o kus dál…

V minulých letech jim částečně konkurovali Rusové. Jak se díváte na snahy, aby se vrátili na mezinárodní scénu?

Stop stav by měl jednoznačně pokračovat. Dokud bude Rusko válčit na Ukrajině, nemají ve stopě co dělat. Diskuse o jejich návratu moc nechápu. Okrajovou variantou je u jednotlivců veřejné odsouzení ruské agrese a režimu. Pak bych si dokázal jejich účast pod neutrální vlajkou představit, ale to je dost složité.

Dá se s běžeckým lyžování udělat něco, aby nebylo díky norské převaze nudné?

Rusové se Norům částečně přibližovali, ale pokud Mezinárodní lyžařská federace FIS dokáže zapracovat na tom, aby sport vycházel vstříc požadavkům diváků a posouval se dopředu, tak se dočkáme atraktivních soubojů i bez Rusů.

Před časem jste kvůli lyžování opustil vysokoškolské studium. Byl to správný krok?

Teď jsem jen sportovec, lyžování mohu dávat sto procent a škola mě nerozptyluje. Bylo to správné rozhodnutí a věřím, že se to v budoucnosti na výsledcích ještě projeví.

Studoval jste kybernetiku. Jak vás škola rozptylovala či odrazovala od sportu?

Ta doba byla chvílemi šílená. Hlavně po psychické stránce. Bylo příliš náročné všechno stíhat. Dostával jsem se do stresu…

Nebude vám jednou v životě škola chybět?

To je daleko a ještě nevím, co přijde. Mám nějakém představy. Třeba se po skončení kariéry na kybernetiku zaměřím. Je to široká oblast, a když získám nějaké zkušenosti, možná jednou založím firmu. Jsou to ale jen úvahy. Možná naivní, ale tímto směrem bych se mohl vydat. Zatím však je na prvním místě lyžování.