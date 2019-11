„Hodně jsme trénovali. Ještě cítím únavu, ale jinak je všechno, jak má být,“ říkal o kempu v Rovaniemi třiadvacetiletý závodník Dukly Liberec, který v lednu vybojoval stříbro na MS do 23 let.

Od této sezony už ale postoupil mezi „dospěláky“ a čekají ho souboje s elitou.

Ve Finsku jste už tři týdny. Není to příliš jednotvárné?

To snad ani ne, ale je to psychicky náročnější.

Povídejte.

V Rovaniemi jsme jezdili skoro pořád ve tmě a mlze. Slunce jsme viděli, myslím, jen jednou asi dvě hodiny. Ale blízko polárního kruhu to tak je. Předem jsme s tím počítali. To je zdejší klasika.

Máte nějaký recept, jak se vyrovnat s ponurým šerem?

Na to je nejlepší sauna. Máme ji v podstatě každý u pokoje. Patří k běžné výbavě podobně jako koupelna.

Jak často se saunujete?

Samozřejmě ne denně. Ale zpříjemňuje nám to pobyt. Pak se dá skočit ven do sněhu. Do blízkého jezera jsem se zatím neodvážil. (směje se)

Předminulý víkend jste se zúčastnil kontrolního závodu. Co vám prozradil?

Jednak šlo o test aktuální formy a nových lyží. Bylo potřeba si zvyknout na závodní tempo a vyzkoušet si sehrání se servisním týmem.

Jaký máte program v prvním dílu SP v areálu Ruka?

V pátek nás čeká sprint klasicky, v sobotu stejným stylem patnáctka a v neděli identická trať volně. Je to na úvod taková minisérie.

Sezona je bez vrcholu v podobě MS či olympiády. Na co se zaměříte?

Nejdůležitější je Tour de Ski. Týdenní seriál pojedu tak, abych ho dokončil. Když není šampionát, naskýtá se ideální šance si etapák vyzkoušet se vším všudy. Těším se i na Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Snad mi po Tour vydrží forma.

Co od nadcházejícího období očekáváte?

Doufám, že bude pokračovat výkonnostní progres. Mělo by se to projevit na bodech. Chtěl bych dojíždět ve třicítce a někdy i výš. To by bylo příjemné. Třeba se dál dostanu postupnými kroky.

Měnil jste před první „dospělou“ sezonou trénink?

Chtěl jsem si proti loňsku přidat víc tréninkových hodin, ale dvakrát jsem onemocněl, a tak se to nepodařilo. Dávky se však odvíjejí podle toho, jak je závodník unavený a co v danou chvíli zvládne. Na to s trenérem Vasilem Husákem reagujeme. Úměra, že čím víc natrénujete, tím jsou vyšší vaše výkony, neplatí.