Letní přípravu provázely komplikace, český tým se v Německu nakazil covidem. „Byl jsem týden v karanténě, testy jsem měl negativní, ale raději jsem zůstal bez tréninku,“ vyprávěl člen Dukly Liberec.

Jak se vydařil dlouhý kemp?

Z mé strany proběhl možná úplně nejlíp za dobu, co jezdím světové poháry. Cítím se ve formě. Na sezonu se moc těším, doufám, že to prodám.

Získal jste sebevědomí, když jste o víkendu v Rovaniemi vyhrál jeden ze dvou testovacích závodů?

Hlavní asi bylo to, že jsme si mohli zazávodit. Na okruhu ležely mezi sněhem kameny, a tak jsem zvolil méně kvalitní lyže. Nechtěl jsem si zničit svoje rakety. V sobotu mi to sedlo, v neděli mi to už tolik nejelo.

S čím byste byl spokojený po první zastávce seriálu?

Ve sprintu bude velký úspěch postoupit z kvalifikace a v distančních závodech budu taky rád za bodované příčky. Svoje ambice mám ale ještě trošku jiné.

Můžete být konkrétnější?

Mám sen, pohybovat se kolem desátého místa. Když se sejde hodně věcí, může se to s trochou štěstí podařit . Chci vidět nějaký progres.

Pobýval jste dlouho v bublině, navíc v krátkém polárním dni. Nepůsobilo to negativně na psychiku?

Docela jsem to zvládal. Na zdejší tmu jsem za poslední roky zvyklý. A co se týká uzavření kvůli koronaviru, tak by nás to stejně nikam do města na nákupy netáhlo. Popravdě jsem bublinu ani nevnímal. Bylo to skoro stejné soustředění jako v dřívějších letech. (nov)