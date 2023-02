Závody Světového poháru ve Špindlerově Mlýně jsou minulostí. Nervozita a únava? Ta teď pomalu z hlavních organizátorů opadá. „Pořád to cítím v nohách a nejsem v kondici. Velká úleva, že je to za námi. Ještě chvíli před Špindlem jsem se bál, jestli všechno proběhne v pořádku. Nakonec to byla skvělá akce, která se povedla,“ pochvaluje si prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček.

Pořádat každoročně závody SP ve Špindlu? Pro organizátory je o dost reálnější jiná představa. „Ideální scénář je organizovat závody jednou za tři roky, bude hodně záležet na jednáních. Musíme být trpěliví, vyšlo ale skvěle, že na Špindl navazuje mistrovství světa. Chceme se vrátit co nejdříve, realisticky ale vidím scénář jednou za tři roky. Uděláme pro to maximum,“ dodal Trávníček.

Zasloužená chvála

Ideální zázemí a skvěle připravená sjezdovka – to byly hlavní dvě věci, díky kterým závody ve Špindlerově Mlýně zaujaly napříč světem.

Pochvalu vyjádřily česká závodnice Martina Dubovská, americká hvězda Mikaela Shiffrinová či švýcarská televize. Během přímého přenosu se její komentátor divil, že závody ve Špindlu nejsou v kalendáři Světového poháru častěji. „Máme skvělé reakce od závodníků, šéfů týmů a dalších. Mikaela zveřejnila před závodem zdravici do Špindlerova Mlýna, že tu závodila poprvé ve Světovém poháru, a po něm nám na sociálních sítích vystřihla poděkování. Udělala to sama bez jakékoliv smlouvy, a to je pro nás neuvěřitelná vizitka a pochvala,“ libuje si ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

„Měli jsme velké množství štěstí s ohledem na počasí. Kvalita zázemí, sjezdovky a celkové podmínky byly něco, co nám bylo chváleno. Infrastruktura celého Špindlu byla pod těžkou zatěžkávací zkouškou, nakonec se to ale povedlo s jedním menším zádrhelem. V sobotu se muselo přikročit k tvrdším omezením provozu, za což se sluší omluvit,“ hodnotí průběh akce ředitel závodu Max Gottfried.

Poděkování fanouškům

Téměř deset tisíc fanoušků se v sobotu i v neděli těšilo především na výkony Mikaely Shiffrinové. Američanka po sobotním vítězství měla na dosah vyrovnání rekordu Ingemara Stenmarka v počtu vítězství ve Světovém poháru, na 86. vavřín ale nakonec nedosáhla a skončila druhá. „Měli jsme v hlavě to, že by mohla Shiffrinová vyrovnat Stenmarkův rekord. Nikdy nedopadnou věci naprosto idylicky. Ale jestli to byla nejhorší věc, která se nám na konci stala, tak díky bohu za ni. Dali jsme děvčatům důvod vrátit se,“ bilancuje Trávníček.

Prezident Svazu lyžařů ČR neopomenul ani výraznou podporu slovenských fanoušků, kteří do Špindlerova Mlýna přijeli podpořit svoji hvězdu Petru Vlhovou. „Nesmíme zapomenout na Petru Vlhovou, za kterou přijelo deset autobusů. Musím poděkovat slovenským fanouškům, ti celkově dotvořili skvělou atmosféru závodu,“ dodal.

„Byl z toho skvělý zážitek, uspořádat akci takových rozměrů. Věřím, že naše středisko to výrazně posunulo oproti jiným evropským destinacím,“ doplnil Hroneš.