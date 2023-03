Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála obří slalom v Aare a 86. vítězstvím ve Světovém poháru vyrovnala rekord Švéda Ingemara Stenmarka. O 87. výhru, kterou by se osamostatnila v čele absolutních historických tabulek, může usilovat v sobotním slalomu. Ten rovněž patří mezi její silné disciplíny.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála obří slalom v Aare. | Foto: ČTK

Po nejrychlejší jízdě v prvním kole jí stačil šestý čas v tom druhém, aby udržela náskok 64 setin před Italkou Federicou Brignoneovou. Na třetím místě skončila domácí Sara Hectorová.

Mikaela Shiffrinová vyhrála pátý obří slalom za sebou. Ke čtyřem výhrám ve Světovém poháru přidala před měsícem ještě triumf na mistrovství světa. Dnešní vítězství jí vedle zápisu do historických statistik zajistilo také malý křišťálový glóbus za disciplínu. Před finálovým závodem v Andoře má nedostižný náskok 214 bodů před Slovenkou Petrou Vlhovou. Po jistém triumfu v celkovém pořadí SP a ve slalomu má už třetí trofej v této sezoně.

Shiffrinová po průjezdu cílem se chytila za hlavu, zakryla si obličej a pomalu zakroutila hlavou. "Je to prostě mimořádný den. Ó můj bože," řekla v rozhovoru v cílovém prostoru.

Švédská televize ji pak požádala, aby něco vzkázala Stenmarkovi, který před závodem slíbil, že bude závod sledovat doma u obrazovky. Američanka vyjádřila velký respekt vůči šestašedesátiletému Švéovi, jehož rekord z roku 1989 se dlouho zdál být nepřekonatelný. "Bez ohledu na to, co jsem dokázala, se ani nesrovnávám s tím, co jste dokázal vy. Možná získám 87. vítězství, možná ne. Ale pro mě je ten největší sen, že se o mě mluví ve stejné větě jako o vás," řekla Shiffrinová.

Vedle vyrovnání Stenmarkova rekordu starého 34 let se jí podařil i další zápis do historie. Vyhrála dvacátý obří slalom, čímž vyrovnala ženský rekord Švýcarky Vreni Schneiderové, která byla v této disciplíně úspěšná v letech 1984 až 1992.