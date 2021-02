„O nových opatřeních jsme se dozvěděli v pátek 12. února večer. Okamžitě jsme vyhlásili mobilizaci,“ líčil prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

Žádné diskuse, plánování. „Bylo potřeba dostat sportovce co nejdříve za hranice. To se nám nakonec včas povedlo tak, aby nebyl ohrožen start reprezentantů na šampionátu a zároveň byla co možná nejméně omezena jejich finální příprava na vrchol sezony,“ dodal.

„Připadala jsem si jako emigrant. Bylo všechno hodně narychlo. Naštěstí jsem měla všechno sbalené na přesun do Nového Města,“ sdělila největší česká naděje v běžecké stopě Kateřina Razýmová.

Jaro v Allgäuských Alpách

Před MS v Oberstdorfu nalezla spolu s kolegy azyl v rakouském Ramsau, skokani na lyžích a sdruženáři se ukryli ve slovinské Planici. Bojů, které začínají ve středu ve známém středisku Allgäuských Alp kvalifikacemi, se zúčastní 25 českých závodníků: dvanáct běžců, osm kombiňáků a pět skokanů.

V sestavě běžkyň se kromě Razýmové představí ještě Kateřina Janatová, Petra Hynčicová, Petra Nováková a Tereza Beranová.

„Byli bychom rádi, kdyby se Katce Razýmové povedlo atakovat nejlepší desítku. Určitě má formu na to, aby se o takové pozice poprala. Pokud by se k ní připojil ještě někdo s umístěním v nejlepší dvacítce, byl by to super úspěch,“ poznamenal k ambicím trenér ženské reprezentace Jan Franc.

Mužů je v nominaci sedm: Michal Novák, Luděk Šeller, Jan Pechoušek, Ondřej Černý, Adam Fellner, Petr Knop a Jonáš Bešťák.

„Největší ambice vkládáme do sprintu dvojic, kde chceme postoupit do finále a nebýt tam jen do počtu. Máme kvalitu na to, abychom byli do šestého místa,“ prozradil trenér mužské reprezentace Vasil Husák. „V distančních závodech se budeme chtít zlepšit oproti poslednímu mistrovství světa v Seefeldu. A to tím, že nakoukneme do třicítky.“

Zatímco ještě před týdnem a vlastně po většinu sezony lyžaři zažívali mrazivé počasí, na jihu Bavorska panuje v osmisetmetrové nadmořské výšce jaro. Teploty v odpoledních hodinách šplhají ke dvacítce. „Ráno jsou tratě ještě pevné, ale na sluníčku se brzo promění ve změklou břečku. Bude to náročné pro servis,“ shodli se běžečtí trenéři.

Premiéra sdruženářek

V severské kombinaci ve skocích jsou české ambice mnohem skromnější. V prvním případě se v Oberstdorfu pokusí prosadit čtveřice Tomáš Portyk, Ondřej Pažout, Jan Vytrval a Lukáš Daněk. S nimi se v ženské premiéře disciplíny představí mladičká Tereza Koldovská.

To ve skocích bude panovat genderová vyváženost. Protiváhou kvarteta Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, Filip Sakala a Vojtěch Štursa bude sestava Karolína Indráčková, Štěpánka Ptáčková, Klára Ulrichová a Veronika Jenčová.

I když se nedá měřit stejným metrem, dívky si na můstcích v této sezoně počínaly o poznání lépe než zástupci silnějšího pohlaví.

Těm bude poprvé po čtrnácti letech na mistrovství světa chybět ostřílený Roman Koudelka. Zkraje února absolvoval plastiku vazu v koleni. Nyní se věnuje rehabilitaci, aby byl fit na olympijskou sezonu.