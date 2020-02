Ondřej Moravec slaví už devátou medaili z mistrovství světa a olympijských her. Stal se tak nejúspěšnějším českým biatlonistou historie, o jeden cenný kov předčil Gabrielu Koukalovou.

Mistrovství světa v biatlonu: smíšená štafeta, 13. února v Anterselvě. Zleva Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář z ČR se radují z třetího místa | Foto: ČTK

"Musím říct, že je to hezký pocit. Já jsem strašně rád, že jsem tohle mohl zažít, protože pocity, co člověk má a když to prožívá, to je něco, co se v životě těžko bude opakovat. Mohu teď říci, že jsem na sebe asi hrdý," řekl pětatřicetiletý Moravec po dnešním bronzu smíšené štafety na šampionátu v Anterselvě.