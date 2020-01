Ledecká prožívá hektickou sezónu, střídá Světový pohár ve snowboardingu s tím lyžařským. Po úspěších na „prkně“ ve Slovinsku se opět přeorientovala na lyže, na nichž ovšem tentokrát zaostala za svými výkony z úvodu sezóny.

V pátečním závodě z toho ještě body byly, sobota dopoledne ale přinesla české reprezentantce až dvaatřicáté místo. „Podmínky byly férovější než včera, výkon nebyl podle našich představ, udělala dvě velké chyby, jedna z nich stála sekundu,“ nehledal kouč Ledecké Tomáš Bank výmluvy ve složitosti zledovatělé tratě v rozhovoru pro Českou televizi.

Potíže byly ale jinde. Ledecká totiž není úplně zdravotně v pořádku. „Začaly se projevovat zdravotní problémy, což bylo na té jízdě vidět,“ připustil Bank.



Nakonec ale pár slov věnoval i samotné trati. „Trať je hodně ledovatá, specifická, žádné sjezdové pasáže ve sjezdovém postoji, je to spíš obří slalom nebo Super G, což vyhovuje holkám, co umí perfektně obří slalom,“ uvedl fakt, o kterém se přesvědčil už včera, kdy závod vyhrála Mikaela Shiffrinová.



„Musíme počkat, až se Ester dostane z téhle krize a snad to bude příště lepší. Prospěla by pauza, protože Ester je slabá a tím pádem pak stojí na startu a moc si nevěří,“ všímá si Bank.