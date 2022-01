O něco lépe na tom ještě byla Jessica Jislová. Jedna skvěle střílela, druhá zase skvěle běžela. Bezchybná Jessica Jislová obsadila na závěr Světového poháru v Anterselvě čtrnácté místo v hromadném startu. Markéta Davidová byla po čtyřech chybách sedmnáctá. Jessica předvedla parádní výkon na střelnici, běh byl ale o dost horší. Naopak Makula po trati letěla, závod si ovšem proložila čtyřmi trestnými koly. Každý den není posvícení.

Biatlonista Krčmář se tlaku nebojí: Nejsem alibista, z olympiády chci medaili

Muži si vybrali smůlu ve štafetách. Dvě trestná kola a ztracená hůl zatížila v poslední předolympijské štafetě české biatlonisty. Kvarteto Mikuláš Karlík, Milan Žemlička, Jakub Štvrtecký a Adam Václavík obsadilo 15. příčku. Michal Krčmář po dohodě s trenéry štafetu vynechal. Ten si dva týdny před olympiádou zvedl sebevědomí, když se v hromadném startu v Anterselvě neustále pohyboval na čelních pozicích a nakonec dojel sedmý. „Závod to byl těžký, ale jsem šťastný za výsledek,“ řekl Michal po dojezdu do cíle.

Úspěšný biatlonový reprezentant je bojovník. A nejen on, jak uvedl na svých sociálních sítích. „Prohra a neúspěch je to, co formuje vrcholového sportovce. Já našemu týmu věřím a těším se, až společně uspějeme! A je mi jedno jestli to bude letos, příští rok nebo kdy… přijde to… a díky čemu? Díky tomu, že jsme si tolikrát dali na hubu! My to nevzdáme!“ Teď už se musí celý reprezentační tým soustředit na blížící se olympiádu.

Hry v Pekingu začnou pro české reprezentanty 5. února smíšenou štafetou. Pro každého sportovce jsou olympijské hry vrcholem v kariéře. A když ten vrchol navíc ozdobí medaile, je to top pocit. A biatlonisté ho určitě chtějí na OH zažít. A ne jen jednou.