Jak jste si v Harrachově zaskákal?

Z těch skoků jsem měl radost. Dopoledne mi to sice moc nevyšlo, ale ve zkušebním kole se to zlomilo a začalo to být lepší.

Domácí skokanské závody jsou při stavu českých můstků docela událost. Jaké tam panovaly podmínky?

Musím říct, že mě překvapilo, jak perfektně byl můstek připravený. Harrachovským pořadatelům patří veliký dík. Jsem rád, že se jim odvděčil třemi pěknými skoky.

Je to povzbuzení před víkendovým startem na SP v Titisee-Neustadtu?

Pevně doufám, že na Harrachov navážu a přenesu si tam stoupající formu. Už by to chtělo konečně dosáhnout na body. Pro mě to bude generálka na Peking. Před olympiádou pak budeme ještě trénovat, ale závodit už nebudu.

Jak se vám na tomto německém můstku v minulosti dařilo?

Myslím, že se v Titisee-Neustadtu v poslední době na nejvyšší úrovni neskákalo, a nějaký čas jsem tam nezávodil. Jestli si ale dobře pamatuju, tak jsem tam byl před světovým šampionátem ve Falunu na stupních vítězů. Jenže to už je nějaký pátek.

Když se ohlédneme o pár týdnů nazpět, vracel jste do skokanského pelotonu na Turné čtyř můstků. Jak jste vnímal své výsledky?

Když to skokanovi nelétá, tak z toho nemůže být nadšený… Ale moc jsem se tím netrápil. Po tréninkovém manku jsem ještě nebyl dostatečně vyskákaný. Spočítal jsem si, že za poslední dva roky jsem na velkém můstku zvládl asi padesát skoků, a to je strašně málo. Takový deficit je znát.

Cítíte teď už náznaky zlepšení?

Každým skokem získávám větší jistotu. Zlepšuju se a začínám si víc věřit. Doufám, že na předolympijském soustředění se doladí poslední detaily. Když se vrátím do skokanské pohody, vím, že mi to půjde na jakémkoli můstku.