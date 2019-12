Oba dva ve výsledkové listině dělila jedna desetina bodu a jedno místo, Sakala obsadil pětapadesáté, Kožíšek šestapadesáté místo.

To Romanu Koudelkovi vyšel závod o poznání lépe. Ve startovním poli čítajícím jednasedmdesát skokanů startoval s pořadovým číslem 25 a předvedl skok do vzdálenosti 131 metrů. To mu stačilo k průběžnému vedení, v němž vydržel až do skoku Markuse Eisenbichlera s číslem 41.

V celkovém pořadí nakonec patří Koudelkovi dvanáctá příčka, spokojen se svým vystoupením může být i Polášek, který do nedělního závodu postoupil ze sedmadvacáté pozice. V prvním kole úvodního závodu Turné se Koudelka střetne ve dvojici s Američanem Bicknerem, Polášek se o postup do druhé části závodu popere s Kotem z Polska.

Kvalifikační boje ovládl Rakušan Stefan Kraft před Junshirem Kobajašim z Japonska, třetí místo obsadil Němec Stephan Leyhe.