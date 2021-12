Po dvanáctém a dvaadvacátém místě ve sjezdu zakončila kanadskou misi třináctou příčkou v superobřím slalomu. „Bylo to tady fajn, bavilo mě to. Máme před sebou krásnou sezonu,“ usmívala se Ledecká. Teď lyže nejspíš uklidí do lyžárny a vytáhne snowboard. „Dlouho jsem na snowboardu nestála. Chci si trochu odpočinout a dobře se připravit na snowboardové závody,“ plánovala.

Pětadvacet stupňů pod nulou? Zimu nemám moc ráda, krotí Ledecká očekávání

Je pro vás 13 šťastným číslem?

Jsem spokojená, docela jsem si tu jízdu užila. Akorát jsem tam udělala chyby, které mě stály nějaký čas. Myslím si, že to byla dobrá jízda a mám se od čeho odrazit.

Dokázala jste držet krok se špičkou, od elitní desítky vás dělilo sedm setin.

Jo, jsem ráda, že i s těmi chybami jsem nedostala tolik a byla jsem schopná tak nějak konkurovat. Hlavně, že mě to bavilo. Bylo to tady fajn. Máme na čem pracovat, ale bylo to dobrý.

Musí vyladit techniku

Na čem tedy potřebujete zamakat?

Máme spoustu informací ohledně lyží, hlavně tedy ze sjezdu. Nejsou to úplně pozitivní informace, ale budeme s nimi dál pracovat. Můžeme testovat další lyže a najít nějaké rychlý. V super-G jsem podala dobrý výkon, ale budu muset zapracovat na technických věcech. Moc se na to těším, máme před sebou krásnou sezonu.

V Kanadě ovládla všechny tři závody Italka Sofie Goggiaové. Co říkáte na její představení?

Jela skvěle všechny tři závody a zasloužila si vyhrát. Analyzovali jsme její jízdy ze sjezdu, jela pěknou a agresivní stopu. Rozhodně si ale nemyslím, že je neporazitelná, to není nikdo. Udělám všechno proto, abych byla stále rychlejší.

Ledecká před sezonou: Bude se víc cestovat, musím probrat kabelčičky, směje se

Hned příští víkend se jedou dva superobřáky ve Svatém Mořici. Budete ve Švýcarsku startovat, nebo lyže odložíte a budete se připravovat na snowboardové závody v Carezze?

Stoprocentní to není, ale zatím to vypadá, že budu příště závodit až v lednu v Cortině. Ten program je hodně zapeklitý. Měli jsme jet do Svatého Mořice, ale bohužel se to nedá stihnout s tím, abych se dobře připravila na snowboardové závody, protože jsem teď dlouho na snowboardu nestála. Chci si odpočinout, dobře se připravit a být ready na Carezzu a Cortinu.