První kvalifikační jízda stačila, aby si Švancer s přehledem zajistil účast ve finále. Před druhým Estoncem Sildaruem měl skoro pětibodový náskok a mohl se těšit na boje o medaile.

Jenže osud tomu chtěl, že cesta k cenným kovům nakonec nebyla tak umetená, jak to ze začátku možná vypadalo. Švancer měl v tréninku nepříjemný pád, po němž se musel dlouho vzpamatovávat.

„V tréninku Matěj velmi nepříjemně spadl na railu, úplně se o to zábradlí zasekl a málem si vyrazil dech. Asi půl hodiny to musel rozdýchávat, ale naštěstí se oklepal a mohl nastoupit do finále,“ popisoval reprezentační trenér Josef Kalenský pro svazový web předzávodní peripetie.

Ty ale na Švancerovi, který před rokem vyhrál olympijské hry mládeže, nezanechaly žádné viditelné následky. Ve finále to totiž znovu bylo jeho galapředstavení.

Na svou jízdu si musel počkat, coby vítěz kvalifikace startoval až na závěr, ovšem opět vystřihl znamenitý výkon a se ziskem 92 bodů se usadil na čele. Ve druhé jízdě se sice většina jeho soupeřů zlepšila, ovšem na neotřesitelnou pozici českého mladíka nikdo neměl.

Neřekl poslední slovo?

To nejlepší ale mělo teprve přijít. Sebevědomý Švancer si věřil natolik, že sáhl k jednomu z nejnáročnějších kousků. A otevřel ústa úžaslým přihlížejícím včetně hlasatele.

„To, co pak předvedl ve finále, bylo naprosto úžasné. První jízda byla naprosto bez chyby. V té druhé, když mu už o nic nešlo, sáhl k jednomu z nejtěžších triků na světě - switch quad cork 1620 safety grab. Všichni tady z toho byli unešení. To jen svědčí o tom, na jaké úrovni Matěj je,“ rozplýval se kouč.

Druhá finálová jízda Matěje Švancera od času 1:03:40

Zdroj: Youtube

A co na to samotný český hrdina? „Říkal jsem si, že by mohla být sranda ten trik skočit. Tak jsem to zkusil,“ culil se.

Jedno světové zlato už má, na šampionátu ale dost možná neřekl poslední slovo. Po víkendu startuje i v disciplíně Big Air. A znovu má ty nejvyšší ambice.