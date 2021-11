Jak se vám daří léčit český skok?

Musela se odstranit řada problémů. Třeba se skokanským materiálem, lyžemi a vázáním. Trvalo to asi měsíc půl, ale bylo potřeba to vyřešit, aby kluci byli spokojení. Teď už je to lepší, ale začátek byl v tomto ohledu dost těžký.

V jakém stavu jste našel české závodníky?

Zavedl jsem několik změn. Trénovali jsme v Planici nebo Zakopaném. Závodníci strávili na soustředěních mnohem víc času, než byli dřív zvyklí. Ale zvládli to dobře.

Na co jste v trénincích zaměřovali?

Udělal jsem zásah do techniky skoku. Začali jsme těžkým fyzickým tréninkem a nyní by kluci měli skákat agresivnějším stylem. To si při nájezdu vyžádalo korekci postoje.

Jejich dřívější projev byl málo agresivní?

Můj předchůdce u reprezentace František Vaculík se jako trenér učil v Německu. Je zastáncem tamní školy, a ta je trochu jiná. Víc vertikální a vyžaduje specifickou techniku. Agresivnější styl by měl klukům víc vyhovovat, a proto jsme museli poopravit jejich nájezdové pozice.

Minulou sezonu Češi ve SP paběrkovali - Polášek a Kožíšek získali dohromady jen šest bodů. Bude to teď lepší?

Skoky na lyžích mají v Česku velkou tradici. Mým cílem je zlepšit výsledky z minulých let. Po vydařené letní sezoně je zřejmé, že jsme vykročili správným směrem.

Je těsně před premiérou nové sezony. Co od svých svěřenců očekáváte?

Určitě postup do druhého kola. Závodníkům nechybí jim sebevědomí a myslím, že na to mají. Kdyby se to nepovedlo, byl bych hodně zklamaný. Věřím, že se už v Rusku projeví změny, ukáže se, kam patříme, a jaké další kroky případně uděláme. Pro celou sezonu bude důležité, jak dopadne první závod. Když vyjde, mělo by být okay.

Zatím máte pro světový pohár k dispozici jen dvojici skokanů. Není to málo?

V tréninku máme víc závodníků, ale na nejvyšší úroveň mají jen Polášek a Kožíšek. Speciálně Viktor v tréninku naznačoval, že by se mohl měřit s nejlepšími Slovinci, s nimiž jsme trénovali v Planici. Samozřejmě ale musíme brát v úvahu, že trénink je jeden ukazatel, a závod něco jiného.

Jak vidíte návrat dlouhodobé české jedničky Romana Koudelky, který se po operaci kolena léčil u vás ve Slovinsku?

Tvrdě rehabilitoval a začal skákat na menších můstcích. Uvidí se, jak to bude pokračovat. Berte to jako vizi - když to zdravotně klapne, mohl by poprvé závodit před Vánoci v Engelbergu.

Vasja Bajc

Slovinský světoběžník se v Česku proslavil tím, že pod jeho vedením dosáhl Jakub Janda na MS v roce 2005 v Oberstdorfu na stříbro a bronz. O rok později pak vyhrál Turné čtyř můstků a světový pohár. Když jeho mise skončila, Janda už tak nezářil. Kromě působení ve své vlasti, Japonsku nebo USA trénoval Bajc i ve skokansky exotických zemích jako Španělsko, Nizozemsko, Turecko nebo Maďarsko.