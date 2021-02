Snad každý větší pád uznávané osobnosti obvykle rozdmýchá diskusi.

Často zaznívají dvě otázky. Zaprvé: je lyžování bezpečné? Zadruhé: neměli by pořadatelé "brzdit"?

Stačí si vzpomenout na Marcela Hirschera, jednoho z nejúspěšnějších lyžařů vůbec. Rakušan se před šesti lety vydal na trať slalomu v Madonně di Campiglio. Když měl ale za sebou sotva pár sekund, spadl přímo za ním z výšky dron.

Zdroj: Youtube

Od srážky, která mohla skončit tragicky, chybělo jen pár decimetrů. Sám Rakušan pak hovořil o tom, že nesmí myslet na to, co se mohlo stát. "Je to hrůza. Mohlo to skončit vážným zraněním," líčil.

Ano, a co kdyby se to stalo při rychlostní disciplíně…?

Ošklivé chvilky

Docela podobnou zkušenost jako Muzaton má za sebou i Lara Gutová. A i jí se situace, při které se celá přetočila, ale nakonec vše ustála bez pádu, přihodila v Cortině, a to v roce 2017.

Zdroj: Youtube

Ošklivou chvilkou si prošel i Mauro Caviezel. Během sjezdu do kombinace loni ve Wengenu najel špatně na úvodní skok a málem přistál kousek za ochrannou bariérou u skály. Mimochodem, švýcarský reprezentant sice neviděl cíl, ale sezonu zakončil skvěle, vyhrál křišťálový glóbus za super-G.

Zdroj: Youtube

Specifickou disciplínou, která se několikrát v roce objeví i v kalendáři lyžařů, je paralelní slalom. Dechberoucí moment nabídl před osmi lety ve Schladmingu, kdy se na trati srazili Chorvat Filip Zubčič s Němcem Felixem Neureutherem.

"Běhal mi z toho mráz po zádech," přiznal německý kouč Karlheinz Waibel. Favorizovaný Neureuther zuřil, tvrdil, že mohl přijít o nohu a soupeře označil jako "nýmanda". Teď už lyžuje jen pro radost, zatímco Zubčič se vypracoval ve hvězdu.

Zdroj: Youtube

Samostatnou kapitolou pak jsou i střety s lidmi, kteří se během jízdy, i když tam nemají co dělat, připletou závodníkům do cesty. Vyprávět by o tom mohli například Henrik Kristoffersen, Anne Marie Muellerová nebo Michaela Dorfmeisterová.

Zdroj: Youtube

Nepříjemný moment pro Henrika Kristoffersena od času 4:30:

Zdroj: Youtube

A pozor nemusí jít vždy jen o lidi. Pes kdysi dávno narušil slalom v Aspenu, na konci prosince uplynulého roku zase přerušil trénink sjezdu v Bormiu. Denn Ferstl byl jen tak tak stažen žlutou vlajkou…

Zdroj: Youtube