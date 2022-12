Češi si šanci na úspěch zkomplikovali na prvním úseku. Dvaadvacetiletý Mikyska dobíjel dvě rány vleže a tři vestoje. Na trestné kolo nemusel, předal ale na 15. místě se ztrátou minuty a sedmi sekund na čelo.

Krčmář vstoupil do sezony třináctým místem. Zvítězil Švéd Ponsiluoma

Zpět do hry vrátil reprezentační tým nejzkušenější český závodník Krčmář. Na střelnici byl stoprocentní a posunul štafetu před druhou polovinou závodu na osmou příčku. Díky nejrychlejšímu běhu v závěrečném kole předal stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu štafetu pětadvacet sekund od medailové pozice.

Krčmář pálil naprázdno

„U první střelby jsem zřejmě nedovřel závěr a vystřelil naprázdno. Musel jsem znovu přebít, možná tím bylo osm vteřin v čudu. Je to škoda, ale jinak myslím, že jsem toho dnes moc líp udělat nemohl," konstatoval Krčmář.

Štvrtecký navázal na výborný běh z úterního vytrvalostního závodu a byl před střelbou vestoje sedmý. Musel ale využít tři náhradní náboje a jeho manko narostlo. Finišující Mareček vyběhl osmý se ztrátou minuty a 49 sekund. Od první šestky dělily českou štafetu tři sekundy.

Jednadvacetiletý Mareček se blýskl skvělou a rychlou střelbou. Dobíjel pouze jednou, posunul se na páté místo a v závěru atakoval čtvrtého Rakušana Patricka Jakoba. Českému reprezentantovi ale v závěru nezbyly síly a musel ještě odrážet útok Fina Olliho Hidensala. Díky lepšímu finiši na cílové rovince jej porazil o 0,2 sekundy. Páté místo vybojovali Češi ve štafetě naposledy v prosinci 2020 v Hochfilzenu.

Davidová zahájila sezonu sedmým místem. O medaili přišla poslední ranou

„Bylo to zajímavé. Když mě (Fin Olli Hidensalo) předjížděl, myslel jsem si, že na něj už nemám. Před cílem mu ale došlo a předjel jsem ho," řekl v televizním rozhovoru finišman Mareček.

Skvělý finiš předvedly i biatlonistky. Před závěrečným úsekem ztrácely na první šestku takřka minutu a čtvrt. Finišmanka Charvátová ale udělala jen tři chyby, vyhnula se trestnému kolu a v poslední běžecké části předstihla tři závodnice včetně Finky Eriky Jankaové.

„Když cítíte, že o něco jde, tak nastartujete všechny vrtule a pustíte do toho vše, co máte. V posledním kole jsem tam nechala vše, co jsem měla. Nečekala jsem, že mohu ještě stáhnout tři závodnice," konstatovala Charvátová.