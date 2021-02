Jak psychicky zvládáte, že jste na rozdíl od minulého mistrovství světa zařazována do světové špičky?

Role je teď asi trochu jiná a situace pro mou psychiku je malinko komplikovanější. Cíle jsou však stejné a myslím, že v průběhu posledních dvou sezon jsem se s psychikou naučila relativně dobře pracovat. Doufám, že půjde i teď. Ačkoli jsem na mistrovství světa, závody beru jako jakékoli jiné, přesto věřím, že se povedou pěkné výsledky.

Co vám pomáhá k soustředění před závody?

Bohužel nemám žádné zaklínadlo. (usmívá se) Snažím se ale nějakým způsobem motivovat povedenými, ale i nepovedenými závody. Dobré je mít v týmu pohodu. To se nám tady v rámci našich mikroskupinek na pokojích daří. Dokážeme se povzbudit a podpořit.

Máte jasno, do jakých závodů nastoupíte?

I když se může podle aktuálních pocitů měnit, je o tom rozhodnuto. Kromě čtvrtečního sprintu bych měla jet všechno.

Který závod by vám měl nejvíc sednout, a mohla byste v něm být nejlepší?

Považuji se na vytrvalce a distančního lyžaře. Největší zkušenosti mám se skejtovou desítkou. Tam nepůjdu do neznáma, jezdím ji skoro každý víkend, ale nedokážu vypíchnout jeden závod. Těším se na všechny, tedy i na skiatlon a třicítku.

Nezmínila jste štafetu a týmový sprint, který byste měla jet s Kateřinou Janatovou. Jak vám vyhovuje?

Jestli se nepletu, pojedu ho asi potřetí v životě. Byl na olympiádě a pak asi před třemi týdny ve švédském Ulricehamnu, kde jsme byly šesté. Je to hodně speciální závod, taktiku asi nechám na Kačce a na trenérech. Mým úkolem bude vždycky dojet úsek s co nejmenší ztrátou a třeba zabojujeme o podobný výsledek jako ve Švédsku.

Můžete popsat, jak jste před deseti dny prožívala urychlený odjezd, kdy jste museli kvůli hrozící karanténě v Německu odjet mimo republiku?

Naštěstí jsem byla připravená, protože jsem se chtěla s předstihem přemístit před Zlatou lyží do Nového Města. Jen se změnila destinace a nabrali jsme směr Ramsau. Nicméně to nebylo nic příjemného, když se člověk přesouvá přes hranice jako emigrant. (směje se)

Litujete, že jste se nemohla představit na domácím světovém poháru?

Myslím, že je to velká škoda. Na Nové Město jsem se moc těšila. Naše výsledky jsou v této sezoně dobré a pro naše lyžování by ten víkend znamenal plus. Doufám, že se na nás v Oberstdorfu závodní pauza neprojeví, a že nás nějaký další domácí svěťák zastihne v podobně dobré formě, v jaké jsme letos.

Pojďme do Oberstdorfu, co říkáte nezvykle teplému počasí, které ovlivňuje kvalitu sběhu?

Byla jsem mírně v šoku, protože když jsem doma balila, bylo asi šestnáct pod nulou a vzala jsem si hodně doplňků do pořádné zimy. Ty jsem teď schovala do kufru a začínám pokukovat po nějakých kraťasech a tričku, protože tady bylo snad plus dvacet. (usmívá se) To se blíží čtyřicetistupňovému rozdílu, což je extrémní. Dopoledne jsem byla na trati a v místech, kde je stín, sníh drží, ale na sluníčku je to hluboké. Věřím, že se na to adaptuju.

Neporušíte tradici a budete si i na mistrovství světa vařit?

Ještě před pár dny bych řekla, že to tak nebude, ale když jsme si se servismany prohodili hotel za apartmán s kuchyňkou, jedeme si zase svou strategii, kdy v rámci covidové izolace moc nevycházíme. Máme tady domácí pohodlí a momentálně si vaříme.