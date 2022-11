Zranění Ester Ledecké? Od doktorů nemám ještě ve všem zelenou, říká

Myšlenky na konec kariéry si vůbec nepřipouštěla. „Především na začátku přípravy jsme hodně experimentovali. Zjišťovali jsme, co jde, co nejde,“ prozradila novinářům v otevřené zpovědi.

Nemoci se pochopitelně maximálně přizpůsobuje tréninkový režim „Musíme řešit každý den jinak. Nejde říci, tohle bylo včera, nebo tři dny zpátky, tak to dneska zopakujeme. Něco už jsme vychytali, ale nejde se na to spolehnout stoprocentně. Takže nějaký rámcový plán máme, ale potom musíme reagovat na aktuální situaci,“ popsala Fernstädtová tréninkový rytmus.

Zásadní roli pro ni totiž hraje celá dlouhá řada faktorů „Doktoři mi řekli, že je potřeba sledovat asi pětačtyřicet různých hledisek,“ směje se Fernstädtová. Strava minulého dne, tréninková zátěž, délka a kvalita spánku, aktuální hmotnost…

Přesto česká reprezentantka tvrdí, že změn není tolik. „Den probíhá v podstatě ve stejném rytmu. Jen jsme trošku upravili stravu, musím mít s sebou rychlé cukry,“ vykládá dál pětadvacetiletá sportovkyně. „Musím si také hlídat, jestli nemám moc aktivního inzulinu. Adrenalin na dráze mi ho zvyšuje, ale pak jeho hladina strašně rychle klesne. Prostě se nesoustředím jen na sport. Musím si hlídat i další věci.“

Výhodou je, že moderní medicína mnohé usnadní. Třeba sledování hladiny cukru. „Sleduji ho každých pět minut,“ šokuje odpovědí Fernstädtová. „Mám zařízení, které mi každých pět minut vysílá informace do mobilu. Ráno vstanu, podívám se, jaká byla noc. Kolik potřebuji inzulinu, jaké jídlo, jak dlouho mám pauzu do dalšího jídla, kdy mám rozcvičku… Tohle všechno mi kontroluje a radí.“

Do nové sezony vstoupí Fernstädtová na novém skeletonu. Bude díky němu rychlejší? „Zase až tak velká změna to není. Stále jezdím na stejné značce, jen je to novější model,“ vysvětluje. „Nový skeleton je více aerodynamický a řízení reaguje rychleji na moje povely. Jinak žádný výrazný rozdíl nepociťuji.“

Šance nechce odhadovat

Během přípravy se, kromě sledování vlastní kondice, zaměřila především na zlepšení startů. „S přípravou jsem spokojená. Léto bylo dobré. Byli jsme čtyřikrát na soustředění v Königssee. Starty mi šly dobře. Teď jde jenom o to správně se adaptovat na závodní dráhy,“ uvedla Fernstädtová.

Sezona začíná za necelý měsíc. Čtyřiadvacátého listopadu je na programu úvodní závod ve Whistleru v Kanadě, následují dva závody v Americe. Prvního prosince v Park City, šestnáctého v Lake Placid. Celkem se pojede sedm závodů Světového poháru. „Do zámoří se těším ohromně moc. Poslední dva roky jsme tam nebyli. Dráha v Lake Placid je moje nejoblíbenější,“ vyznala se česká skeletonová jednička.

Dvacátého ledna je v Altenbergu na programu mistrovství Evropy. Světový šampionát se jede ve dnech 26. až 29. ledna ve Svatém Mořiči. Své šance do sezony ale Fernstädtová nechce zatím odhadovat. „Těžko říct. Po propuknutí nemoci jsem měla jen jeden závod. Uvidíme, jak bude moje tělo reagovat. Už jsme zjistili, že nemoc má vliv na starty i na jízdy. Bývám trošku ve stresu, když to nefunguje, jak by mělo. Takže jde o to naučit se s tím ještě více pracovat,“ dodává.

Přes drobnou nejistotu ale z Anny Fernstädtové vyzařuje odhodlání. A na co se v sezoně těší nejvíce? „Vypíchla bych svěťák v Lake Placid. Příští rok je tam mistrovství světa a je to moje oblíbená dráha. Tam bych fakt chtěla zajet dobře. Jedou se i mistrovství Evropy a světa. Tyhle tři závody pro mě budou nejdůležitější,“ uzavřela předsezonní povídání.