„Bude se testovat složení. Kluci se protočí, abychom na olympiádě postavili posádku, která bude stoprocentní pro co nejlepší výsledek,“ prohlásil Dvořák. Bobisté mají za sebou kemp v čínském Jen-čchingu, kde v únoru proběhnou boje o olympijské kovy. Na třítýdenní pobyt však nebudou vzpomínat v nejlepším. Začalo to už cestou z Frankfurtu do Pekingu. „Byla dost děsivá,“ líčil brzdař Šindelář.

„Letušky v protikovidových skafandrech vypadaly spíš jako kosmonauti,“ doplnil ho Dvořák. Na soustředění zažili bobisté problémy s jídlem. „Celou dobu bylo studený a nechutnalo nám. Číňané se snažili vařit evropsky, a to jim nešlo. Spíš měli vařit po svém,“ dumal Šindelář.

Všude kolem se dezinfikovalo.

Dvořák sní o elitní šestce

Opatření provázela závodníky na každém kroku. Nepříjemná byla i cesta autobusem z hotelu na závodiště. „Aby nebyli ohroženi řidiči za plexisklem, nezapínali klimatizaci a topení. Jelo se tak třeba v šesti stupních,“ vykládal Šindelář. „Proto jsme začali na cestu navlékat,“ prozradil Dvořák, ale dráhu pochválil. „Jsou tam tři úseky nezvykle do kopce. Takové hupy, které jinde nebývají. Je to kombinace prvků z různých drah a je to těžké na rychlé a přesné sjetí,“ prohlásil.

Testovací závod na závěr se Čechům nevydařil. „Ve dvojkách jsem nezvládl start, ve čtyřkách samotnou jízdu. Jde to za mnou, ale beru to jako nakopnutí. Je lepší, když se to stalo teď, a ne v únoru,“ poznamenal pilot. Češi zahajují sezonu 19. listopadu na světovém poháru v Innsbrucku. Tam se ukáže, jestli je reálný jejich plán – bojovat na ZOH v Pekingu v elitní desítce. „To by nás potěšilo,“ sdělil Nosek.

Snem by bylo pořadí v šestce. „Když se všechno ideálně sejde, není to nereálné,“ dodal Dvořák.