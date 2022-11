Po té uplynulé si rodačka z Vysočiny dopřála dostatek volna, které jí prodloužilo i nepříjemné zranění z přípravy. „Příprava po olympiádě je vždycky trošku jiná,“ prozradila Sáblíková. „Dopřála jsem si více volna. Potom jsem začala jezdit na kole. Všechno trošku narušilo zranění kolene. Od srpna jsem na ledě.“

Jenže více volna v podání Sáblíkové neznamená žádné lenošení: „Na klasické dovolené jsem vlastně ani nebyla. Jen v květnu jsem byla na kolech na Kanárech. Tam to mám moc ráda. Dopoledne v sedle, odpoledne u bazénu a tak,“ usmála se držitelka světového rekordu na tři tisíce metrů.

Kromě zranění („Při běhu jsem asi kilometr od baráku zakopla, spadla jsem na kámen a pod kolenem jsem si natrhla tkáň. Nemohla jsem pořádně ohýbat koleno.“) zkomplikovala přípravu i nutná výměna materiálu. „Asi před třemi lety přestali vyrábět moje nože. Ještě jsem měla zásoby, ale nyní jsem již byla donucena materiál změnit,“ vysvětlila Sáblíková. „Než jsem si zvykla na nové, prvních čtrnáct dní jsem doslova trpěla.“

Příprava nových bruslí byla pro Sáblíkovou a jejího trenéra Petra Nováka náročná. „Každý materiál je jiný. Na ledě se chová jinak, jinak se ohýbá,“ popisuje proces sžívání zkušená závodnice. „Bylo potřeba i vychytat systém uchycení na botu, protože nové nože jsou užší. První týden jsme s tím dost bojovali. Doslova po milimetru jsme to různě posouvali, než jsme našli vhodnou polohu.“

Také proto absolvovala Sáblíková před sezonou jen jediný ostrý start. „Jela jsem testovací závod na trojku v Inzellu. Bylo to asi po deseti dnech na nových bruslích. Nemohu říci, že by se mi jelo extra dobře. Ale už se to zlepšuje,“ věří česká reprezentantka, která přidává i humornou drobnost z tréninků: „Nové nože jsou i o centimetr delší. Ze začátku jsem proto dost zakopávala. Dokonce jsem i spadla při startu.“

Veškeré patálie má však Martina Sáblíková za sebou a může odstartovat do své další sezony. A dokonce s dlouhodobým cílem. „Chtěla bych vydržet závodit až do olympiády 2026,“ překvapila rychlobruslařka ambiciózním plánem. „Věřím, že vydržím. Takže další sezony nebudu brát až tak vážně. I když… Kdo mě zná, tak ví, že to není úplně pravda. Ale nebudu se nijak stresovat.“

Pokud vydrží zdraví a chuť do sportovní dřiny, čekají tak na Sáblíkovou již šesté olympijské hry. „Pokud se na ně nominuji,“ upozorňuje skromně. „Byla bych však opravdu moc ráda, kdyby se to povedlo. V Itálii jsem byla na svých prvních Hrách, idea tam také skončit mě nadchla,“ uzavřela povídání Martina Sáblíková.