Nic mě nebolí, libuje si česká ledová královna Sáblíková před sezonou

Má výdrž. Nastupuje už do dvaadvacáté sezony a podle všeho bude rychlobruslařka Martina Sáblíková zase nahoře. Tedy nejlépe na bedně, jak se jí to daří po celou kariéru. „Stupně vítězů jsou snem každého sportovce. Pro ně to děláme, tvrdě trénujeme a chceme se světu ukázat. Uvidíme, jak to půjde. Kdyby všechno vycházelo, bylo by to fajn,“ culila se česká reprezentantka.

Martina Sáblíková se svými medailemi. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Na sezonu se jako vždycky těší. První světové poháry ale mohou být trochu stresující. „Půjde v nich o kvalifikaci na mistrovství světa, ale snad se nominuji. Neslibuji žádné zázraky, ale v přípravě jsem odvedla kus práce. Pozitivní je, že mě nic nebolí,“ uvedla držitelka 44 medailí z globálních soutěží, z nichž šest vybojovala na olympijských hrách. Sáblíkovou čeká Světový pohár. Příprava byla bez bolesti, pochvalovala si Přečíst článek › Spokojeně se před startem sezony tvářil i její dlouholetý trenér Petr Novák. „V přípravě jsem nezaznamenal nic, co by nás mohlo rozhodit. Martina výborně jezdila v říjnu v Inzellu. Na trojce je třetí na světě a před ní jsou jen dva výkony z Calgary, kde se jezdí díky výhodnější nadmořské výšce rychleji,“ poznamenal kouč jedenáctinásobné vítězky světového poháru. Ten začne za dva týdny v Minsku, ale pro jeho svěřenkyni bude vrcholem sezony mistrovství světa. „Hlavně musím zůstat zdravá. Jsem hrozně ráda, že jsem mohla odtrénovat všechno podle plánu a že mě nic nelimitovalo. Jsem zvědavá, jak na to zareagují soupeřky,“ pochvalovala si mnohonásobná světová rekordmanka. Kvalitní časy z přípravy ovšem nepřeceňuje, i když například úhlavní nizozemskou rivalku Ireen Wüstovou pokořila v závodě na 3000 metrů o deset vteřin. Tedy o pověstný parník. Ester Ledecká vyhlíží novou sezonu: Bude to náročné, ale chci se bavit Přečíst článek › „Závody před sezonou jsou o něčem jiném než ostrá měření. Každopádně jsem ráda, jak se mi zatím dařilo. Ale třeba Nizozemky mají o víkendu kvalifikaci na světový pohár, svůj trénink směřovaly až na teď. Těžko říct, jak to bude vypadat poté. Pojede se na jiném ledě, dostaví se nervozita, což může hrát velkou roli,“ upozorňovala trojnásobná olympijská vítězka. Vzájemná podpora Za svou výhodu považuje, že v bojích se světovou elitou bude nastupovat i její tréninková partnerka Nikola Zdráhalová. „Vždycky je fajn, když máte na oválu kamarádku. Někoho, s kým se dá cokoliv zkonzultovat. Můžeme si potvrzovat či vyvracet poznatky o ledu a jiných věcech. Vzájemná podpora je strašně důležitá,“ zdůraznila rodačka z Nového Města na Moravě. Jméno Sáblíková se v posledních ročnících nevyskytuje pouze mezi dospělými, ale také v mládežnických kategoriích. Křestní jméno Barbora totiž nosí devítiletá sestra Martiny z otcovy strany. „Jde jí to docela dobře a je hodně ctižádostivá. V sezoně se spíš míjíme, než abychom se mohly sledovat. Párkrát se to ale povede, a pak je vždycky příjemné zafandit Barboře i mladšímu bratru Martinovi,“ dodala hvězda vytrvaleckých tratí. Samková se bude učit, ale chce i dál vyhrávat Přečíst článek ›

Autor: Milan Novotný