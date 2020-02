Janatová v předchozích závodech Ski Tour v Östersundu nebodovala, ale netradiční sprint na necelých 700 metrů s desetiprocentním stoupáním jí vyšel. V kvalifikaci byla jedenáctá, ve čtvrtfinálové jízdě chvíli vedla, ale nakonec dojela na předposledním pátém místě.

Novák se po 29. a 28. pozici v Östersundu prosadil do bodované třicítky i tentokrát. Z kvalifikace postoupil jako poslední, ve čtvrtfinále dojel rovněž pátý.

Klaebo v SP vyhrál čtrnáctý sprint za sebou, od konce listopadu 2018 ho v této disciplíně nikdo neporazil. Druhý muž SP už je opět v pořádku po zlomenině prstu ze hry na boxerském automatu, ztrátu na vedoucího Rusa Alexandra Bolšunova, vyřazeného v semifinále, však snížil jen lehce. "Byl jsem překvapený, jaký náskok jsem si dokázal vypracovat," řekl v televizním rozhovoru po suverénním finálovém vítězství o 2,39 sekundy před Italem Federicem Pellegrinem.

Johaugová vyhrála ve Švédsku oba předchozí závody, celkově oslavila již šestnácté vítězství v sezoně. Sprint však v SP ovládla poprvé, ještě nikdy se v něm nedostala ani na stupně vítězů. V cíli se rozplývala nad profilem trati, prudké stoupání označila za svou velkou výhodu. Norský triumf podtrhly druhá Heidi Wengová a třetí Astrid Jacobsenová.

Ski Tour pokračuje ve čtvrtek etapou na 38 km ze švédského Storlienu do norského Meraakeru. O víkendu pak miniseriál zakončí dva závody v Trondheimu.

SP v běhu na lyžích v Aare - sprint volnou technikou:

Muži:

1. Klaebo (Nor.) 2:02,63, 2. Pellegrino (It.) -2,39, 3. Jay (Fr.) -3,70, 4. Golberg (Nor.) -14,46, 5. Chanavat (Fr.) -26,39, 6. Valnes (Nor.) -1:05,62, …25. Novák (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 40 závodů): 1. Bolšunov (Rus.) 1760 b., 2. Klaebo 1278, 3. Röthe (Nor.) 992, 4. Usťugov (Rus.) 896, 5. Niskanen (Fin.) 890, 6. Golberg 802, …57. Novák 65, 96. Pechoušek 21, 123. Černý 5, 125. Knop 5, 127. Fellner (všichni ČR) 5.

Ženy:

1. Johaugová 2:27,56, 2. H. Wengová -1,73, 3. Jacobsenová (všechny Nor.) -2,47, 4. Sundlingová (Švéd.) -5,01, 5. Fähndrichová (Švýc.) -6,22, 6. Svahnová (Švéd.) -6,98, …21. Janatová (ČR) vyřazena ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 40 závodů): 1. Johaugová 1840, 2. Něprjajevová (Rus.) 1260, 3. H. Wengová 1260, 4. Jacobsenová 952, 5. Digginsová (USA) 900, 6. Östbergová (Nor.) 793, …26. Razýmová 255, 37. Janatová 119, 51. Nováková 67, 79. Beranová (všechny ČR) 15.