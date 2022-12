„Je to super. Oproti dřívějším závodům jsem si dobře rozložil tempo, ale vždy to jde o něco lépe. Myslel jsem, že mi do druhého okruhu zbyde víc energie. Kdybych tam zapracoval, jak jsem si plánoval, možná by to padlo i do desítky,“ vyprávěl závodník Dukly Liberec.