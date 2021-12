Vše odstartoval pětadvacetiletý závodník z Krušných hor ve druhém sprintu této sezony Světového poháru výborným 14. místem. „Cítil jsem se fakt výborně,“ prozradil v cíli Novák. „Navíc jsem měl zase neskutečné lyže,“ chválil si práci servismanů, kteří mu opět přichystali úspěšnou mázu.

Ve čtvrtfinále začal Novák zezadu, ve stoupáních se mu ovšem dařilo postupně posouvat dopředu. Do cílové rovinky najížděl v zatáčce po boku vedoucího Rusa Alexandra Bolšunova. V souboji s ním a Norem Evenem Northugem si dosprintoval pro třetí příčku.

Novák vypráví, jak se po závodě rozmrazit. Pokaždé na pódium útočit nebude

„V kopci při příjezdu na stadion jsme jeli s Bolšunovem lehce zadrženě vedle sebe, možná jsem za to měl v tu chvíli vzít, protože najíždět zvnějšku do poslední zatáčky nebylo dobré. Ve finiši to pak nevyšlo, takže to je zklamání,“ bilancoval své vystoupení ve druhém sprintu sezony.

„Na druhou stranu jsem rád za postup ze 14. místa z kvalifikace i za výsledek, který je lepší než minulý týden v Ruce,“ našel pozitiva na umístění. O pořádný poprask se pak Novák postaral v závodě na 15 km volně s intervalovým startem, kdy se odjel závod v biatlonovém areálu v Lillehammeru na čtyřech okruzích o délce 3,75 km. V prvních třech si Novák pomohl ve vláčku s Norem Toensethem, s nímž se propracoval k nejrychlejšímu mezičasu ve třetině závodu.

Síly docházely

„Toenseth byl o jeden okruh napřed, proto jsme spolupracovali tři kola, to poslední už jsem jel sám, což pak bylo samozřejmě o poznání náročnější,“ poukazoval Novák. Následně na devátém kilometru byl Novák na průběžném druhém místě, na tom se držel i necelé dva kilometry před cílem. „V posledním okruhu už mi docházely síly, v tom kopci jsem se trochu motal a musel jsem to přetlačovat silou,“ přiznával Novák.

Cílovou pásku proťal sice na čtvrté pozici, ale nakonec bral páté místo, když ho od senzační medaile dělilo jen 3,6 vteřiny. „Když jsem dojel, byl jsem malinko zklamaný, protože k medaili chybělo opravdu jen málo,“ litoval ztracených vteřin.

Nadšená Ledecká: Bylo to fajn. Věří, že bude rychlejší. Lyže teď vymění za prkno

„Celkově ale převládá nadšení. Nečekal jsem, že by z toho mohl být až takový výsledek,“ upozorňoval s úsměvem rodák z Nových Hamrů. „Zatím jsem až překvapený tím, jak sezona probíhá. A věřím, že se brzy dokážu takto posunout také ve sprintech, protože cítím, že výkonnostně na to mám,a doufám, že se to povede,“ přeje si závěrem další skvělá umístění, tentokrát ve třetím díle Světového poháru, který nasměruje českou výpravu do švýcarského Davosu.