Policie odložila případ trenéra rychlobruslení Petra Nováka, který čelil podezření, že v letech 2019 a 2020 Českému svazu rychlobruslení (ČSR) vyúčtoval nadsazené náklady za zahraniční soustředění sportovců.

Martina Sáblíková a Petr Novák | Foto: Profimedia

Audit Národní sportovní agentury (NSA) již dříve potvrdil nesrovnalosti ve vyúčtování a svaz musel vracet část dotace, podle šetření policie ale kouč trojnásobné olympijské vítězky Martiny Sáblíkové nespáchal trestný čin. Informoval o tom web Seznam Zprávy.

"Kriminalisté nezjistili, že by ve věci došlo ke spáchání trestného činu, a případ byl odložen," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Kriminalisté případ odložili začátkem února.

Novák o rozhodnutí nic nevěděl. "Ale jestli je to tak, jak říkáte, bylo by to dobré," uvedl pětasedmdesátiletý kouč, který k případu vydal na jeho na začátku prohlášení a poté ho již nekomentoval. A toho se drží i nyní. "Mám právo se k tomu nevyjadřovat," uvedl Novák.

V dřívějším prohlášení přiznal, že pokaždé nepostupoval podle administrativních manuálů. "Nicméně vždy jsem jednal výlučně ku prospěchu všech závodníků bez ohledu na věk a výkonnost, ku prospěchu celého rychlobruslení," uvedl úspěšný kouč. "Mým cílem bylo, aby děti byly stoprocentně obstarány bez toho, že by na soustředění museli jakkoliv doplácet jejich rodiče. Náš sport je již takto poměrně náročný pro jeho členy i rodinné příslušníky."

Trestní oznámení podala šéfka klubu z Hodonín

Podle Sáblíkové je kauza důsledkem interních problémů v českém rychlobruslení. "Je mi líto, že někteří lidé nerespektují fair play ani týmové hodnoty. Ke škodě nás všech a našeho krásného sportu," napsala na sociální sítě.

Šéf týmu Sáblíkové byl podezřelý, že chybně fakturoval náklady na soustředění v italském Collalbu a rozdíl si neoprávněně ponechával pro své potřeby. V součtu se mělo jednat až o 1,8 milionu korun. Trestní oznámení na Nováka podala trenérka a šéfka Klubu sportovního bruslení Hodonín Libuše Steklá. Audit zaměřený na část roku 2019 potvrdil nesrovnalosti v účtech ve výši 275.000 korun, které musel ČSR vrátit NSA.