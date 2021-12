Umístěními v elitní desítce jste na sebe pořádně upozornil. Myslíte, že si vás nyní soupeři víc všímají? Něco jsem zaznamenal. I na trati to cítím, že si na mě už dávají větší pozor, ale nijak o tom nepřemýšlím ani se tím nevzrušuju. Se soupeři o tom nekomunikujeme. (usmívá se)

Jak vás samotného dvě páté místa ze Skandinávie motivují?

Hlavně bych chtěl říct, že není reálné, abych tak vysoko jezdil pokaždé. Obvykle jdu na start s úmyslem skončit do patnáctého místa, a toho bych se rád držel i při Tour se Ski. Samozřejmě ale vím, že mám na víc než na patnáctou příčku.

Jaké to je pohybovat se ve světové špičce?

Uvědomuju si, že jsem součástí elitní skupiny, a na nejlepší závodníky se nedívám jako na někoho jiného. Už jsem prostě mezi nimi.

V čem jsou specifika Tour de Ski?

V přejíždění mezi etapami. Je to těžký závod, hodně náročný. Třeba i tím balením a cestováním.

Bude nadcházející poněkud zkrácený ročník ještě něčím výjimečný?

Možná se to nezdá jako velká změna, ale šest závodů místo osmi, je docela hodně. Jsem rád, že k tomu pořadatelé v olympijském roce takto přistoupili. Do další sezony mi šestietapový program určitě neublíží, naopak mi může pomoci.

V jakém směru?

Rozzávodím se a dostanu se do správného rytmu. Po Tour de Ski si odpočinu, ve výšce uděláme nějaký objem, pak intenzitu, a to bude před olympiádou ideální hamonogram.

Už nyní na Peking a restrikce, jaké vás tam čekají, myslíte?

Příliš se tím nezabývám. Něco se ještě může změnit, ale v tomto ohledu spoléhám na náš realizační tým. Víc to začnu řešit po Tour de Ski.

Ta se jede na třech místech. Jaké s nimi máte zkušenosti?

V Oberstdorfu a ve Val di Fiemme mi to celkem vyhovuje. V Lenzerheide to může být náročnější kvůli vysokohorským podmínkám okolo 1400 metrů. S tím nemám nejlepší zkušenosti a kvůli tomu jsem posledních pár dní trénoval v kilometrové výšce na Božím Daru.

Výšlap po sjezdovce

Zlatým hřebem celého etapáku je závěrečné stoupání na sjezdovku v areálu Alpe Cermis. Jak se s ním vyrovnáváte?

Ta sjezdovka je hodně zajímavá. Baví mě, že od loňska se zavedl start s hromadným startem, což je myslím zajímavější než dřívější model. Specifické je to tím, že se člověk v průběhu závodu nemůže vydat ze všech sil, protože jinak by někde v kopci skapal…

Předcházející program byl náročný, další porci máte před sebou. Jak jste na tom se silami?

Myslím, že v pohodě. Naposledy jsem při sprintu v Drážďanech ani necítil, že bych se zadýchal. Program jsme asi naplánovali správně a vypadá to, že jsem pořád ve formě.

Tour začíná těsně po Vánocích, které jsou obecně spojené s konzumací salátů a cukroví. Bylo těžké tyto pochutiny vynechat?

Nedělá mi problém se v tomto ohledu omezit a popravdě poslední roky na to ani nemám chuť. Mám to pod kontrolou, ale na druhou stranu se nemohu dostat do nějakého energetického deficitu, takže se o Vánocích nebojím najíst.