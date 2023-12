Neštěstí nechodí po horách ale po lyžařích. Tak by se dalo okřídlené přísloví napasovat na Michala Nováka. Česká jednička běhu na lyžích odjíždí na Tour de Ski po nemoci, která ho skolila před Vánoci. Původní plány, jak se na sedmietapovém vrcholu sezony popere s norskými favority o čelní umístění, tak vzaly za své.

Michal Novák | Foto: Bára Reichová/Svaz lyžařů ČR

„Tour s největší pravděpodobností nedokončím,“ připustil v rozhovoru s Deníkem sedmadvacetiletý závodník Dukly Liberec, který zazářil v listopadu při první zastávce světového poháru ve finské Ruce, kde v závodě na 20 kilometrů s hromadným startem obsadil skvělé druhé místo.

Povězte, jak se cítíte při odjezdu do Toblachu, kde TdS v sobotu startuje?

Teď už jsem zdravý, ale z postele jsem vylezl před pár dny. Po předvánočním skiatlonu v Trondheimu jsem dostal chřipku, což je pro fyzickou formu zásadní problém. Dívám se jen směrem k první etapě, což je sprint. Pak půjdu den za dnem. Další starty se budou odvíjet od toho, jak se budu cítit. Tour de Ski ale s největší pravděpodobností nedojedu.

Jak se nástup onemocnění projevil?

Už v Trondheimu jsem cítil, že se něco děje. Pak jsem dostal horečky, které stoupaly až ke čtyřicítce. Snažil jsem se, aby se s tím tělo vypořádalo a vyležel to. Trvalo to přes týden a bylo jasné, že po nemoci nebude možné nic natrénovat. Mohl jsem jen doufat, že pokud bude průběh chřipky mírný, Tour de Ski o chlup stihnu.

Musí to být čára přes rozpočet, protože jste TdS stejně jako většina běžecké komunity považoval za vrchol sezony…

Jsem z toho smutný. Jednak kvůli samotné Tour, a pak i proto, že za sedm závodů se dá nasbírat hodně bodů do světového poháru. Všechny cíle se rozplynuly jak pára nad hrncem. Ale co se dá dělat? Je to sport a já jen člověk.

Týden navíc by mi pomohl

Povedlo se vám před odjezdem aspoň symbolicky vyrazit na běžky?

V pondělí jsem vstal z postele. V úterý a ve středu jsem se na Božím Daru trochu sklouzl. Logicky jsem se na lyžích necítil fyzicky moc dobře… Teď se budu každým dnem vracet do normálu, ale času je málo. Za této situace toho moc čekat nemohu. Maximálně zkusím udělat pár bodů, něco navíc bych považoval za zázrak.

Hodilo by se vám, kdybyste měl týden navíc, že?

Stoprocentně. To bych stihl svižný trénink a dostal se víc do tempa. Týden by mi hodně pomohl, pak bych mohl celou Tour určitě objet, ale o tom si mohu nechat jen zdát. Závodů je tam v krátké době nakumulovaných hrozně moc. Je to smůla. Na Tour jsem se těšil, měl jsem dobrou formu.

Další starty na TdS budete řešit podle vlastních pocitů, nebo vás budou hlídat lékaři?

Jsem už sice zdravý, ale musím dávat pozor, protože vlétnout do velké zátěže musí být pro tělo šok. Uvidí se, co vydržím. Bude potřeba se kontrolovat, abych si s ohledem k dalším závodům v sezoně nějak neublížil. Jak už jsem zmínil, z Tour v určité fázi nejspíš odstoupím.

Po dlouhé době jste si aspoň v teple užil Vánoce, i když ze sportovního pohledu byste to vyměnil za kvalitní trénink…

Původně jsem měl strávit Vánoce při vysokohorském soustředění v Alpách. Takhle jsem si užil hodně klidu a domácí pohody. Mamka a sestra napekly cukroví, ale ochutnal jsem jen symbolicky. Byl jsem myšlenkami jinde.

V sobotu začíná vrchol běžkařské sezony Tradiční tahák sezony v bězích na lyžích je tu. V sobotu odstartuje 18. ročník sedmietapové Tour de Ski se zastávkami v Toblachu, Davosu a Val di Fiemme. V první etapě se pojedou sprinty volnou technikou, ale i nejdelší distance na 25 kilometrů. Závěr obstará jako vždy obávaný a brutální výstup po sjezdovce na Alpe Cermis poblíž Val di Fiemme, kde si závodníci sáhnou až na dno. Z Českého pohledu má po prodělané chřipce Michala Nováka největší naděje na solidní celkové umístění Kateřina Janatová. Česká sestava na TdS Muži: Ondřej Černý, Michal Novák, Adam Fellner, Luděk Šeller Ženy: Barbora Antošová, Kateřina Janatová