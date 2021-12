Karlovarský rodák se rozbíhal postupně. „Při pátečním sprintu jsem se v cíli cítil skvěle. Říkal jsem si fajn, nic mě nebolí. Když jsem se ale podíval na světelnou tabuli, neviděl jsem se. Až za chvíli jsem zjistil, že moje jméno svítí někde na konci,“ líčil pětadvacetiletý závodník Dukly Liberec.

Ke sprintům ale vzhlížíte s nadějí.

Baví mě. Chtěl bych v nich být dobrej, ale vyhořel jsem asi proto, že to byl první závod sezony.

V klasické patnáctce jste si šestnáctým místem musel spravit chuť.

V mrazu to bylo hodně náročný, ale dobře jsem si rozvrhl tempo. Ztrátu nebyla velká a hlavně jsem měl výborně připravené lyže.

Pětadvacet stupňů pod nulou? Zimu nemám moc ráda, krotí Ledecká očekávání

Ještě lepší byly asi ve volné stíhačce……jely perfektně. Nečekal jsem, že bych mohl skončit pátý. Překvapilo mě, jak lehce to šlo, i když poslední kolo pak bolelo. Moc si toho cením, je to obrovské povzbuzení, na němž nic nemění ani fakt, že Norové a Fin Niskanen stíhačku kvůli mrazu vynechali.

Jak se závodilo v teplotách okolo dvaceti pod nulou?

Myslím, že mě to nijak neovlivňovalo. Bylo pro každého stejný. Já obecně v chladu líp funguju, ale v Ruce to byl extrém. V sobotu mě to ve sjezdech pěkně štípalo, zábly nohy i ruce, trochu se mi motala hlava, zdálo se mi, že špatně vidím. V neděli už to bylo lepší. Asi jsem si na to zvykl. (usmíval se) Horší to ale bylo po závodě.

Horká sprcha pomáhá

Povídejte.

Když jsem dojel do cíle a dostával se ze závodního transu, cítil jsem, že se mi klepe celé tělo.

Jakým způsobem rozmrznete?

Chce to dostat se někam do pokojové teploty a něčeho se napít. Horkou sprchu si dám vždycky až se vrátíme ze závodiště do hotelu.

Jistě jste po životním výkony dostal spoustu gratulací. Jaké vás zahřály?

Dostal jsem ohromné množství zpráv. Osobně mi popřál i Lukáš Bauer. To mě hodně potěšilo.

Sněhová fantazie a naděje pro Peking. České zimní královny pozlatily úvod sezony

Příští start vás nyní čeká v Lillehammeru, určitě máte velkou motivaci tam na Ruku navázat…To se teprve uvidí, ale nemělo by tolik mrznout. Poběžím jen sprint a patnáctku. V neděli je na programu štafeta, ale protože jsem v Norsku z našich kluků sám, tak budu mít volno.

Byl prostor oslavit životní výsledek?

Ale jo. Dal jsem si saunu a lehl jsem na gauč. (směje se) Výsledek je pro mě neuvěřitelný. Pořád si to pořádně neuvědomuju… Beru to jako příjemný překvapení. Určitě se ale nedá čekat, že budu na stupně vítězů útočit v každém závodě.