Vedení Národní sportovní agentury navrhlo pro olympijské a paralympijské vítěze 2,4 milionu Kč, 1,8 milionu připadne olympionikům za zisk stříbrné medaile a 1,2 obdrží bronzoví medailisté. „Medailisté z olympiády a paralympiády vždy zpropagují Českou republiku v médiích po celém světě, to žádná marketingová nebo PR kampaň nedokáže. Proto si zaslouží za jejich úsilí a práci od státu důstojnou odměnu,“ komentuje odměny medailistům předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Kvůli rozpočtovému provizoriu bude moci Národní sportovní agentura definitivně rozhodnout o výši odměn až po schválení státního rozpočtu, který bude ovšem znám s nejvyšší pravděpodobností až po skončení olympijských her: „Nemůžeme rozhodovat o financích, když nemáme žádné přidělené a jsme v rozpočtovém provizoriu. Na druhou stranu mi nepřijde fér, aby se reprezentanti dozvěděli o výši odměny až po skončení her. Vycházíme z toho, že by se rozpočet Národní sportovní agentury měl pohybovat v obdobné výši jako loňský rok a pokud tak bude schválen, ihned výši odměn definitivně potvrdíme,“ vysvětluje současnou situaci Filip Neusser.

Národní sportovní agentura pokračuje ve strategii financování z loňských her v Tokiu, kdy došlo ke sjednocení odměn pro olympioniky a paralympioniky. „Paralympionici reprezentují naši zemi stejně dobře jako olympionici, proto si dle našeho názoru jednoznačně zaslouží odměny ve stejné výši,“ vysvětluje místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková a dodává: „je to jednoznačný vzkaz sportovnímu prostředí, že přistupujeme ke všem sportovcům stejně.“

Za výsledkově velmi vydařené Letní olympijské hry v Tokiu 2021 vyplatila Národní sportovní agentura 21 olympionikům a paralympionikům celkově 36,345 milionů korun. Jednotliví medailisté ze Zimních olympijských her v Pekingu si oproti Pchjongčangu polepší, zejména v případě zisku bronzové a stříbrné medaile. Nejvyšší nárůst v celkové odměně je připraven pro hokejisty a hokejistky, kteří za vítězství získají jako tým o 3,5 milionů korun více, než bylo schváleno v případě úspěchu na posledních zimních hrách v Pchjongčangu 2018.