Návěs je roztahovací do tří stran. „Vysunout se dají oba boky a zadní část, kde je při rozložení hlavní vstup. Za kabinou řidičů je ještě jeden boční vstup do převlékací části. Tam je přístup i v případě zatažení bočnic,“ pokračuje Závalec.

Výhody podobného pojízdného zázemí využívají jen nejsilnější biatlonové země. „Jezdí šest velkých kamionů. Němci, Rakušané, Norové, Švédi, Francouzi a my,“ vypočítává zkušený slovenský servisman. „Plus Estonci mají takový velký vůz. Je to v podstatě také kamion, ale takový menší,“ usmívá se Závalec.

Do biatlonového kamionu můžete nahlédnout také v našem videu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

A co takový kamion obsahuje? „Máme vybavení na kompletní servis lyží. Umíme připravit vosky, lyže, nově máme i strukturovací stroj, díky kterému dokážeme operativně reagovat na podmínky. Pokud jde o náklad lyží, je to samozřejmě proměnlivé. Ale vozíme okolo tři sta osmdesáti párů lyží,“ prozradil Závalec.

Český biatlonový kolos dorazil do Nového Města na Moravě již v pondělí: „Většinou jezdíme s denní rezervou, abychom předešli možným problémům. Nedávno jsme například měli potíže při cestě do Hochfilzenu. V noci tam nasněžilo dvacet centimetrů sněhu, takže řidič kamionu musel do druhého dne čekat, než upravili cestu a mohl dojet.“

Na poslední cestě na Vysočinu žádné problémy nebyly. Servisní tým měl proto dostatek času vše rozložit a připravit tak, aby na úvodní úterní tréninky bylo pro reprezentanty vše beze zbytku připraveno. „Určitě je velmi příjemné mít takovéto podmínky pro práci,“ uzavírá krátkou prohlídku svého pracoviště Samuel Závalec. „Když jsem ale přicházel k české reprezentaci, nebylo to kvůli kamionu. Chtěl jsem se prostě posunout dál. V tom kamionu to beztak není. Pro nás je především velkou výzvou naše příprava na každý jednotlivý závod.“